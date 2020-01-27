صناعة النواب تفتح ملف تطوير التعليم الفني

تشهد لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، جلسة استماع في شأن خطة واستراتيجية تطوير التعليم الفني بمراحله المختلفة الأساسي، والجامعي، وما قبل الجامعي، لضمان نظام جودة للخريج طبقًا للمواصفات العالمية، تمكنه من المنافسة في سوق العمل الصناعي الداخلي والخارجي، وتحسين إنتاجية الصناعة، وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد المصري بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .



ويوم الثلاثاء يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد عبدالعزيز الغول، في شأن إغراق الأسواق المحلية بالخشب الحُبيبي المستورد وخاصة من دولتي الصين وتركيا ما يهدد بإغلاق مصنعي الخشب الحبيبي في إدفو ونجع حمادي بسبب تكدس المخازن والممرات بكميات كبيرة من الأخشاب وذلك نتيجة لعدم القدرة على تسويقها في السوق المحلية، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى بطرس، في شأن عدم تشغيل مدينة الأثاث بمحافظة دمياط التي تضم عددًا كبيرًا من المصانع والورش الصغيرة، والمتوسطة، والمراكز التكنولوجية، حسبما ورد بطلب الإحاطة، و طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة موسى صقر، في شأن ما تعانيه صناعة الأثاث بمحافظة دمياط من ركود أودى بتلك الصناعة بسبب عدم فتح آفاق تسويقية داخلية وخارجية، والمغالاة في أسعار المعارض لصُناع وتجار المحافظة، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضا أحمد البلتاجي، في شأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 1,8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالي المنطقة، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، في شأن تدهور وسوء حالة مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية، محافظة البحيرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.





يأتى ذلك بعد أن شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب امس، جلسة إستماع في شأن خطة وإستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام حول تطوير شركتي النصر لصناعة السيارات والهندسية لصناعة السيارات لإعادة نشاط تصنيع السيارات في مصر، لاسيما أن مصر كانت رائدة في هذه الصناعة منذ السبعينيات من القرن العشرين ولديها بنية أساسية قوية وجاهزة للتصنيع بحضور الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام .





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