عبدالله السعيد على الدكة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة رينجرز بـ الكونفدرالية

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل الفريق الذي يواجه نظيره إينوجو رينجرز بطل نيجيريا مساء اليوم، في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.