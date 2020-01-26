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رياضة

عبدالله السعيد على الدكة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة رينجرز بـ الكونفدرالية

الأحد 26/يناير/2020 - 05:17 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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حسن العمدة
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل الفريق الذي يواجه نظيره إينوجو رينجرز بطل نيجيريا مساء اليوم، في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: عبد الله بكري - رجب بكار - محمد حمدي - ولفريد كانون

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد أيمن منصور - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - أحمد الشناوي- عبد الله السعيد - عمر العيوني - إبراهيم عادل
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