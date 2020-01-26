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ثقافة

طلاب جامعة القاهرة يزورون الجناح السعودي بمعرض الكتاب

الأحد 26/يناير/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

استقبل الجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات الدورة الواحدة والخمسين، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وفدا طلابيا من مختلف كليات جامعة القاهرة.


تجول الطلاب داخل الجناح وأطلعوا على عدد من عناوين وإصدارات وأبحاث دور النشر والجامعات السعودية، التي أبرزت ثقافة وتاريخ وحضارة المملكة التي تعيشها في شتى مجالات الحياة وفقا لرؤية 2030.

 كما أعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة الجناح ، مشيدين بالنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية خاصة الثقافية ، متمنين لكل من الشعب المصري والسعودي التوفيق ومزيدا من الاستقرار والنهوض والازدهار.

 

وأكد طلاب جامعة القاهرة أن القائمين على الجناح السعودي يبذلون قصارى جهدهم لنقل الصورة الواقعية عن المملكة، والحراك الثقافي، والنهضة العلمية والأدبية والفكرية التي تعيشها في ظل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

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