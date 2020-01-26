مسعود كاسو يكتب: أمريكا.. والشرق الأوسط الجديد

الشرق الأوسط الجديد مفهوم تم تداوله في العقد الأول من القرن الحالي في أوساط أمريكية، قيل بأن سبيل تحقيقه هو عن طريق ما يسمى بالفوضى الخلاقة. «مايكل ليدن» العضو في معهد أمريكا إنتبرايز المختص بالدراسات القومية والأمن القومي، يُعرف كأول مَن قام بتناول مفهوم الفوضى الخلاقة والتدمير البناء في المجال السياسي صراحة، وتلك هي الفكرة الأساس في مشروع تغيير الشرق الأوسط الذي تم إعداده في 2003م، وهو ما ذكرته صراحة فيما بعد – تحديدًا عام 2005م – وزيرة الخارجية الأمريكية «كونداليزا رايس» في حديث لواشنطن بوست، قائلة: «إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها خطة لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، من خلال الفوضى الخلاقة».

كما يذكر «رالف بيتر» وهو (ضابط أمريكي متقاعد» في مقاله «حدود الدم»، والمنشور في مجلة القوات المسلحة الأمريكية في حزيران 2006م، أن الحدود الحالية في الشرق الأوسط حدود اعتباطية، والصراعات هي نتيجة طبيعية لتلك الحدود، التي لا بد من إعادة رسمها لإنصاف الإثنيات الموجودة في المنطقة، وهو ما سيتيح إيقاف نزيف الدم منذ مئات السنين؛ بسبب الحدود التي وضعتها حينها الدول الأوروبية الانتهازية.

ما نشهده اليوم في المنطقة من حيث سقوط الأنظمة الدكتاتورية واحدة تلو الأخرى، والفوضى العارمة في الشرق الأوسط، يعيدنا إلى ما تم تداوله قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، ويجعلنا نتيقن أن المخطط قيد التنفيذ، ولكن أمريكا تواجه دول كبرى عديدة متضررة من هذا المشروع وتقف دون إنجازه ، وسيستغرق الأمرعقودًا ليتم، هذا إذا ما بقيت أمريكا الدولة الأقوى عالميًا لذلك الحين.





الفوضى لا بد أن تكون شاملة للمنطقة بأكملها؛ لتكون خلاقة – حسب تعبيرهم – فوجود دولة أو عدة دول خارج الفوضى سيعيق تشكل الخريطة الجديدة، خاصة إذا كانت هذه الدول وريثة لإمبراطوريات، وقوى عظيمة على مستوى الشرق الأوسط والعالم أيضًا (تركيا وإيران).

إيران كدولة تجاهر بمعاداة الغرب عامة وأمريكا خاصة، بالإضافة لرفضها القاطع لوجود إسرائيل، ناهيك عن ملفها النووي، وتورطها في الملفات الخارجية وقمعها للشعوب الإيرانية، يشكل مصدر قلقل إقليمي وعالمي، مما يجعل من تفكيكها أمرًا واردًا بل وضروريًا، ولا تجد أمريكا وحلفائها حرجًا عند استهدافها بشكل غير مباشر عبر ضرب أدواتها وحلفائها أو مواقعها في الخارج كالقصف المتكرر لمواقعها (المفترضة) في أماكن مختلفة في سوريا من قبل إسرائيل، أو بشكل مباشر كما فعلت منذ أسابيع بضرب أبرز رموزها في بغداد، والتي تعتبر ضربة قاصمة لطهران، وكذلك تقديم الدعم لمعارضتها تحت حجة نشر الديمقراطية وحماية حقوق الإثنيات في الداخل، حيث سارع ترامب إبان المظاهرات الأخيرة؛ ليعلن تأييده في تغريدات باللغة الفارسية لحق الشعوب الإيرانية قائلًا: «للشعب الإيراني الباسل الذي عانى لفترة طويلة، أؤيدكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي ستواصل دعمكم». «نتابع عن كثب احتجاجاتكم. إن شجاعتكم ملهِمة».

بينما يكون الأمر أكثر صعوبة مع تركيا ذات العلاقات التاريخية مع الغرب، فهي الحليف المقرّب لأمريكا، والعضو في حلف الأطلسي والتواقة للحصول على موافقة أوروبا للانضمام إلى اتحادها، بالإضافة لكونها دولة أنشئت بنظام ديمقراطي علماني. فلا بد من وجود أسباب قوية تؤدي إلى الطلاق أولًا ومن ثم التحرك ضدها. الأمر الذي يحتاج إلى رئيس مغرور كأردوغان، الطامح لإعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية؛ ليقوم بإبعاد تركيا عن محور الغرب.

أردوغان الذي لم يترك من العلمانية إلا ما هو مكتوب، واتجه بتركيا إلى الإسلام السياسي، والذي أنهك ديمقراطية البلاد بتضييق الخناق على المعارضين وسجن الصحفيين وتكبيل الحريات.

كما وقف في وجه سياسات حلفائه لأكثر من مرة، مما زاد الشرخ وأثار امتعاض الأوروبيين منه، وأبرزهم الموقف الفرنسي الواضح والصريح مؤخرًا، وكذلك الأمريكي المتذبذب، بين حانق أحيانًا – خطاب ترامب لأردوغان، والعقوبات الاقتصادية – ومعتدل أحيانًا، ولكن غير ودي على الأطلاق.

فتركيا بتدخلها المتكرر – بحجة الكرد – في مناطق نفوذ أمريكا في شرق الفرات، أجبرت أمريكا ان تنسحب من مساحة كبيرة، مفسحةً المجال بذلك أمام الروس والنظام بملء ذلك الفراغ، متسببة بذلك في أزمة داخلية لترامب مع معارضيه.

وهذه لم تكن المرة الوحيدة من تعامل الحليف – تركيا – مع الند – روسيا – فقد سبقها اتفاقات في إدلب، ومشاركة في لقاءات سوتشي التي ترعاها روسيا، وشراء منظومة صواريخها المتطورة، وأخيرًا عقد اتفاق مع حكومة السراج، الأمر الذي أزعج دول الاتحاد الأوروبي.

من الواضح أن أمريكا لا ترغب في التحريض العلني ضد حليفتها تركيا، أو التدخل المباشر كما في ايران او بقية الدول، ولكنها تترك تركيا لتدمير نفسها بنفسها أو ارتكاب حماقات تعفي الغرب من حرج الوقوف في وجهها و تعطي الذريعة لأمريكا بالتدخل، فأمريكا قد تكون سعيدة باستلام تركيا لملفات ساخنة في المنطقة لتنافس دولة عظمى كروسيا، ما سيكلفها أعباء اقتصادية وعسكرية ليس لها القدرة عليها، حيث يبدو أن تركيا هي الكلب والناتو هو العربة، فتظن تركيا أن قوة الناتو هو قوتها، ولا تعلم بأنها بشراء الصواريخ الروسية قد أعفت الناتو نفسه من الدفاع عنها -إذا لم يشئ- في حال تعرضها لاعتداء.

بالإضافة إلا أن هذا الصراع أحيانًا والتناغم احيانًا أخرى- بين تركيا و روسيا- ينهك الروس ايضًا، و هم ايضًا طرف رافض للمخطط الأمريكي في حين تبقى أمريكا مسترخية و مستفيدة.

فمن غير الممكن أو المعقول أن يقبل الغرب بالتدخل التركي في سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان وقبرص (سابقًا )، والرضوخ للأمر الواقع، إلا إذا كان الهدف هو إنهاك الجيش التركي و اقتصادها الهش أصلًا.