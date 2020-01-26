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فن

ما مصير رباعيات صلاح شاهين التى سجلتها السندريلا قبل وفاتها.. شقيقتها تجيب

الأحد 26/يناير/2020 - 06:08 م
سعاد حسني
سعاد حسني
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محمد نحلة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة سعاد حسني، وكشفت جانجاه شقيقة سعاد حسني في تصريحات صحفية أن السندريلا سجلت بالفعل رباعيات صلاح جاهين بصوتها، وقالت أن إذاعة الشرق الأوسط أذاعت جزءا منها فى عام 2000.


ولكن جانجاه لاتعرف حتى الأن كيف تتصرف في هذه الأشعار خاصة أن هناك أكثر من وريث يحق له التحكيم في تلك المادة، من ضمنهم أسرة صلاح جاهين، وأشارت جانجاه أنها عرضت على  أحد الموزعين أن يأخذ تلك الأشعار ويطرحها للجمهور، لكنه رفض.


وعاد سبب الرفض أن التكاليف التى ستأتي من وراء هذه الاشعار ضعيفة، وطلب أن يدخل شريكا في الربح، ولكن جانجاه رفضت رفضت لأنها تريد أن تبيعها حصريا.


وأكدت جانجاه أن هذه الخطوة تحتاج إلى إجراءات كثيرة، وموافقة من الورثة، مشيرة إلى أنها حصلت على موافقة من كل الأطراف ماعدا أسرة صلاح جاهين.


يذكر أن السندريلا توفيت الفي ظروف غامضة بلندن، في 21 يونيو 2001، تاركة وراءها تاريخًا طويلًا لا يمكن نسيانه، وحتي الأن هناك جدل حول مقتلها هل كان انتحارا أم وفاة طبيعية. 


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