محافظ الشرقية : نسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم لإقامة مشروعات حقيقة تساهم في توفير فرص عمل للشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء .





جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية في حضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات و المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني واللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندسة أميرة عبيد مدير إدارة الاستثمار بالديوان العام وممثلين عن هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية و رئيس جمعية مستثمري بلبيس وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .





بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لمرافق منطقة بلبيس الصناعية ومتابعة أعمال توصيل خطوط المياه المرشحة ومد خطوط الطرد والانتهاء من عمل العدايات النفقية وبوستر المياه وإقامة المحولات الكهربية وأعمال الرصف لتحسين بيئة العمل ولخدمة الاستثمار بالمنطقة .





وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية على تكليف شركات مياه شرب و الصرف الصحي والكهرباء والتليفونات بتحديد القيمة التقديرية لسعر ترفيق المتر الواحد لبعض قطع الأراضي بمنطقة بلبيس الصناعية و العرض على مجلس الإدارة لتحديد السعر النهائي لمتر الأرض بعد إضافة الترفيق.





وخلال الاجتماع تم الاتفاق علي مراجعة الدراسة الفنية المقدمة لترفيق المنطقة الصناعية بناحية بساتين الإسماعيلية مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحي لتلافي أي ملاحظات قد تعوق تنفيذ الأعمال بالمنطقة.





ناقش الاجتماع عددًا من الالتماسات المقدمة من المستثمرين بشأن القطع الصادر بشأنها قرار سحب للعرض على المجلس للبدء في إرجاء تنفيذ القرار وإعطاء مهلة للمستثمرين الجادين أو الموافقة على السير في إجراءات السحب لعدم الجدية وكذلك مناقشة الطلبات المقدمة بخصوص التنازل عن القطع للغير وتغيير النشاط .





أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين ، مشيدًا بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهره والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.