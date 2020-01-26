مدير تعليم الإسماعيلية يوقع بروتوكولا مع تمريض جامعة القناة تحت عنوان "مهارات تمريضية وتثقيف صحي" للعاملين بالتربية والتعليم

وقع الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأحد بروتوكولا للتعاون مع الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض جامعة قنا السويس تحت عنوان "مهارات تمريضية وتثقيف صحي " للعاملين بالتربية والتعليم وذلك في حضور الأستاذ اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام . وشدد الدكتور خالد خلف قبيصي علي ضرورة تفعيل البروتوكول خلال فترة إجازة نصف العام حيث يتم الاتفاق علي عدد من الموضوعات المختلفة ليكون هناك استفادة قصوى من الفئات المستهدفة مشيرا الي تعليم الإسماعيلية يسعى إلى الوصول لامتلاك العاملين به أعلى درجات من التدريبات المهنية والأخرى المتخصصة لرفع القدرات والمهارات .

وأشاد بالتعاون المثمر مع جامعة قناة السويس سواء مع كلية التربية او كلية التمريض في إطار ما تسعى له مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية من التنمية المهنية من أجل أن نصل الي المستوى المنشود من الخدمة التعليمية المقدمة لطلابنا وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض أنه من المقرر عقد دورات تدريبية للهيئة المدرسية بالمدارس والزائرات الصحية وأولياء الأمور خاصة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.



