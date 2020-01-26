زين شحاتة يكتب: منسوب الوعى أغرق محمد على





ذكرى25 يناير يوم اختارته تضحيات رجال الشرطة بالإسماعيلية ليكون يوم وطنى مشهود فى تاريخ هذه الأمة ويكون عيدًا لوزارة الداخلية وحماة الوطن من الداخل ، يوم يعبر الشعب و الشرطة كلًا منهما عن مشاعره تجاه الأخر ، فالعلاقة بين الشعب و أجهزته الأمنية علاقة تكاملية لا أنفصال فيها فالأجهزة تؤمن الشعب و الشعب يحوى أجهزته ، يوم عيد للشعب لا الشرطة فقط ، يوم أراد أعداء الوطن استبداله بذكرى أخرى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار فى تناقض فج يعكس مدى حقد هؤلاء على مصر وشعبها ، فذكرى محاولة إسقاط الدولة المصرية أصبحت ذكرى يوم يحاول فيه أعداء الوطن حشد صفوفهم مرة أخرى للنيل من استقرار الوطن و كأنه اليوم الوحيد الذى يحاول فيه هؤلاء قصف مصر و استقرارها ، بالرغم من راجمات العقول فى تركيا وقطر التى تعمل آناء الليل و أطراف النار .

وسبق ذكرى 25 يناير هذا العام أحداث وتطورات جعلت لها مذاقا سياسيا ووطنيا اختلف شكلًا و مضمونًا عن السنوات السابقة له لعل أبرزها هو ظهور المقاول محمد على الذى تصدر وسائل الإعلام لعدة أشهر و أصبح قبلة من يطلق عليهم معارضة الخارج و نظروا إليه نظرة تفاؤل و منحه هؤلاء مقعدا بارزا بين مقاعدهم رغم اختلافه العلمى و الإيدولوجى و الثقافى عنهم ولكنهم نظروا إليه نظرة الوسيلة المبررة لتحقيق غايتهم الشيطانية ، والمشكلة لا تكمن فى نظرتهم إليه بل نظرته هو إلى نفسه ، فالصورة التى ظهر عليها لدعوة الناس للنزول فى 25 يناير حيث ظهر أكثر تأنقًا و أمامه جهاز حاسب آلى وأستخدم لغة مختلفة فالكاريزما التى ظهر بها أراد أن يرسل من خلالها رسالة إلى من يتابعه ويثق فى خيانته أنه أصبح أكثر نضجًا و أنه مؤهل للعب أى دور سياسي فى مصر ما بعد الفوضى، وعشية يوم 25 يناير ظهر محمد على فى مشهد يقول إنه الأخير ليعترف بفشل مخططه التدميرى و يخبر الشعب ببشرى خروجه من المشهد السياسي الذى لم يدخله سوى فى أعين أقرانه من عبيد الدولار و عاشقى الخيانة ، ليتخذ مكانه وسط من سبقوه غير مؤسوف عليه ولا عليهم .





ولعل ظهور مطامع الأردوغان العثمانى فى ليبيا وتصدره المشهد الليبي لعدة أيام قبل قادر 2020 ومؤتمر برلين حول ليبيا أفقد راجمة العقول الأخوانية كثيرًا من قدراتها على التضليل و قلب الحقائق وساهم بصورة كبيرة فى إستنفار مشاعر الشعب تجاة الشرطة المصرية فى صورة ألهبت مشاعر المحب لمصر و أحرقت قلب المعارضة الحاقدة الكارهة ، فمشهد رجال الشرطة وتوزيعهم الورود و الحلوى على المواطنين هذا العام فى كل ميادين مصر التى أنتظر الحاقدين أن تشتعل فوضى جعلت من هذا اليوم ذكرى يجب أن تقتصر فقط على الشرطة الذين يحتفلوا فى الشوارع لا الحدائق بيوم عيدهم .

إن انسحاب محمد على المشهد السياسي ليس لضعف التمويل كما يظن هو ومن حوله ولكن لارتفاع منسوب وعى الشعب الذى راهن عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لسنوات و الذى أغرق "على" وسيغرق الأخرين قريبًا بعد قطع التمويل فالممول ينتظر النتائج التى لا يبدو أنها قريبة المنال فى شعب يزداد وعيه القومى يوم بعد يوم ، فى شعب يخضع بكل رضى لسلطته الحاكمة الحامية له و لمستقبله ، فى شعب يتصل بمؤسساته الأمنية إتصال شكلًا و معنى ولفظًا وحقيقة فى حب مصر لتحيا مصر .