محافظ الإسماعيلية يكرم الحاصلين على المراكز الأولى فى سباقات مهرجان شرم الشيخ للهجن

كرم اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الفائزين والحاصلين علي المراكز الأولى في المهرجان التراثي لسباقات الهجن والذي أقيم بشرم الشيخ خلال الفترة من 16 الي 18 من يناير الجاري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد أل نهيان ولي عهد أبوظبى.





يذكر أنه شاركت فى هذا السباق عدد 52 من الهجن المصرية الأصيلة تنافست على عدة جوائز خلال شوطى الافتتاح للمهرجان على مسافة 4 كيلو مترات.





وتضمنت المسابقات 30 شوطا تنافست على أول مراكزها هجن من محافظتى سيناء شمالًا وجنوبا ومحافظات القناة والوادى الجديد ومحافظات الصعيد .





كان محافظ الإسماعيلية استقبل عدد كبير من رموز وعواقل القبائل والمشايخ في حضور كلا من النائب جازي سعد عضو البرلمان عن شمال سيناء والنائب إبراهيم رفيع نائب رئيس المجلس القومي للقبائل العربية وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن وعائشة أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلية للهجن وسالم عياد رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد المصري للهجن وسليمان أبو شكري المتحدث باسم قبائل الاسماعيلية وحمود الشراري وخالد الشراري من المملكة العربية السعودية.



