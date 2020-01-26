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ثقافة

جينيس تعلن رسميا: توت عنخ آمون يمنح مصر رقما قياسيا جديدا

الأحد 26/يناير/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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علاء المنياوي


أعلنت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية رسميًا اليوم الأحد مصر لرقم قياسي عالمي جديد.

والرقم طبقا لما أعلنته الموسوعة جاء برسم أكبر لوحة بإستخدام اكواب القهوة،وذلك لقناع توت عنخ آمون.

وجاء رسم اللوحة في الساحة الأمامية للمتحف المصري الكبير منذ حوالي شهر،وهو الحدث الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة محليا وعالميا.

وقالت موسوعة جينيس علي صفحتها الرسمية علي فيس بوك أن مصر أضافت إلي سجلها إنجاز تاريخي في كسر الأرقام القياسية ،برسم أكبر لوحة بنظام الفسيفساء من 7,260 كوبًا من القهوة لقناع الملك توت عنخ آمون.
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