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داليا هاشم تكتب: منتدى دافوس وتحسين أوضاع العالم

الأحد 26/يناير/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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منتدى دافوس هو منظمة دولية مستقلة تأسست علي يد كلاوس شواب عام١٩٧١م فيجتمع فيه العديد من النخبة الاقتصادية والسياسية للتباحث بشأن التحديات التي تواجه العالم وكيفية حلها. 

انطلق المؤتمر في مدينة دافوس السويسرية في نسخته الخمسين وتناول قضايا رئيسية تتعلق خاصة بالمناخ والاقتصاد.

أهم المشاركين في المنتدى الاقتصادي:

يشارك٣٠٠٠ من قادة الدول والحكومات والمنظمات كما يضم ١٠٠٠ شركة عالمية وهي قلب نشاطات المنتدى. 

ما هي أهم أولويات المنتدى لهذا العام؟

_ كيفيه المحافظة على الكوكب

_ المجتمع ومستقبل العمل

_ توظيف التكنولوجيا في خدمة الناس

_ ضمان مستقبل صحي بجانب القضايا الجيوسياسية.

جاء المنتدى رافعا شعار التنمية المستدامة ويحاول جاهدا على وضع حلول جذرية التغيرات المناخية ويسارع من أجل زيادة معدل النمو العالمى في ظل توترات سياسية وتجارة مناخية تشهدها منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة والصين.

وألقى الرئيس الأمريكى ترامب خطاب أشار فيه أن المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين مازالت متواصلة.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية علي السيارات الأوروبية في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوربى حيث قال إن الإتحاد الأوروبي لم يكن منصفا في التعامل مع الولايات المتحدة حيث وضعت قيودا على كل بضاعتها مما جعلت التجارة مستحيلة.

ماالذي يحققه المنتدى لدول العالم؟ 

نحن نرى أن هذا المؤتمر يعمل فقط لصالح الدول الغنيه حيث أنه يضم٣٠٠٠ شخص من كبار رجال الأعمال والسياسيين الذين ينتهزون المنتدى لعمل اجتماعات خاصة وتناول قضايا مثل الاستثمار في بلدهم وإبرام صفقات تجاريه كما أنه لا يتم وضع توصيات للدول الفقيرة كما أن الدول الأقل نموا يحضر مندوبون منها مستمعين فقط. 

فهذه الدول الغنية لابد من أن تنظر للدول الفقيرة وتعمل على حل مشاكلها. 

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