رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية: قناة الجزيرة تحارب الدول الإسلامية الكبرى.. فيديو

قال الدكتور محمود منصور رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية إن قناة الجزيرة لا تقوم بعمل اعلامي ولكن تقوم بحرب نفسية علي الدول العربية والإسلامية الكبرى.





قال رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية في مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز: احنا في مواجهة حرب نفسية والشعب المصري تمكن من اكتشاف هذه الحرب.





وأضاف رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية: ان هذه الحرب ضد مصر والإمارات والسعودية وأي دولة اسلامية لها قيمة في الوسط الدولي.

وأضاف رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية: حاجة استفزازية أن يكون هناك برنامج اسمه فوق السلطة وللقصة بقية فهذا مناف لسياسات الاعلام.