بدء أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

بدأت اليوم مديرية التربية والتعليم بأسيوط أعمال تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية والتى تستمر لـ 10 أيام .

وقام صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، يرافقه الدكتور محمد السيد وكيل المديرية وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بتفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية البالغ عددها 4 مقار.

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واطمأن وكيل الوزارة من المقدرين على خلو أسئلة الإمتحان من التعقيد وأنه في مستوى الطالب المتوسط، كما تبين حصول أعداد كبيرة من الطلاب على الدرجات النهائية.

وطالب "فتحى"المعلمين بضرورة التأني في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، مؤكدا حرص الوزارة ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد على تلبية احتياجات المعلمين ومقدري الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها للعمل على حلها.

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل المديرية إلى إن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين، وتذليل العقبات للمقدرين، حتى يتم التصحيح في جو من الهدوء، لافتا إلى أن أعمال التصحيح تتم في أربعة مقار وهي((الثانوية التجارية للبنات,جمال فرغلى سلطان الثانوية بنين ,والإمام على بن ابى طالب الابتدائية و مدرسة عبدالله النديم الابتدائية )

وأشار عبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام إلى إن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة ورصد الدرجات تمهيدًا لإعداد النتيجة النهائية وعرضها على المحافظ لاعتمادها.

وأوضح أسامة جلال البولاقى رئيس لجنة الإدارة بامتحانات الشهادة الإعدادية أن أعمال التصحيح بدأت اليوم السبت وتنتهي بانتهاء تصحيح أوراق إجابة كل مادة بحد أقصى 10 أيام، مشيرا إلى أن عدد المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح بلغوا (2094) معلما إضافة لموجه عام لكل مادة وآخر لكل غرفة كما بلغ عدد الإداريين المشاركين في أعمال التصحيح قرابة (160) إداريا.

يُذكر أن 61 ألف و 971 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط كانوا قد أنهوا الخميس الماضى، امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2019 /2020