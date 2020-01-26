نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لـ فايلر قبل مواجهة النجم الساحلي





وأكد ضياء السيد في تصريحات عبر قناة " تايم سبورت " أن فايلر يجب أن يدفع بـ اليو بادجي نجم الفريق الجديد في التشكيل الاساسي للفريق خلال المباراة، مشددا على ان الاهلي تعاقد مع صفقة جيدة لذلك لابد من الدفع به سريعا.





وأضاف نجم الأهلي السابق أن الحديث عن الانسجام بين الفريق كلام خاطئ وأن أي فريق كبير لابد ان يتمكن من اضافة للاعب جديد مع الحفاظ على اداء الفريق الجيد.





وتابع أن الدفع بـ بادجي سيكون خطوة ذكية من فايلر.





وأكمل أن الدفع بـ احمد فتحي ايضا سيكون خطوة ذكية لما يملكه من خبرة رائعة في المباريات الصعبة.

وجه ضياء السيد نجم الأهلي السابق نصيحة لـ رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي قبل ساعات من مواجهة النجم الساحلي ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا 2020.