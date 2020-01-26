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ثقافة

إنجي المقدم عن المخرج محمد سامي: خلاني جريئة

الأحد 26/يناير/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعربت الفنانة انجي المقدم، عن سعادتها البالغة لاختيار ها ضمن طاقم العمل في مسلسل "لا تطفئ الشمس" قائلة كنت محظوظة لأني اتشافت من قبل المخرج محمد سامي في دور الصعيدية، وتوافر كافة مقومات العمل.

وتابعت المقدم اثناء الندوة التي أقيمت لها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لعام 2020، قائلًة: "أنا بذاكر الشخصية كويس جدا وبذاكر تفاصيلها بشكل قوي، حتى أعيشها، واستمع المخرج جيدًا عن رأيه في تجسيدي للشخصية، وأثق في المخرج ثقة عمياء، وتعلمت من محمد سامي إنه "فاتحني اوي، وخلاني جريئة، اما بالنسبة لهاني خليفة فهو عاشق للتمثيل والفن"، وتمنت ان تعمل مع المخرج مروان حامد، والمخرج كاملة أبو ذكرى.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة. 

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.
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