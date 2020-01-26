عزة مصطفى عن احتفالات الشرطة مع الشعب: معدن المصريين الأصيل يظهر وقت الشدة

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على مشاركة المواطنين مع رجال الشرطة بالأمس فى إحتفالات عيد الشرطة، قائلة: "إن معدن الشعب المصري الأصيل يظهر وقت الشدائد".





وتابعت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" و المذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلة: "المنظر إمبارح كان مبهجا، رأيت بالأمس حب متبادل بين رجال الشرطة المصرية والشعب".





وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام بعيدها السنوى والذى يعد ذكرى لـ ملحمة الإسماعيلية البطولية.





وتحتفل الدولة المصرية من كل عام بيوم 25 يناير بذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لـ معركة الإسماعيلية، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو في تلك المناسبة.



