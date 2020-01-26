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منوعات

شاهد .. لحظة الإمساك بفيل هارب من سيرك بأحد الشوارع الروسية

الأحد 26/يناير/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

هرب فيلان من سيرك روسي بينما تجول أحدهما في الشوارع المدينة الروسية  الغارقة في الثلوج قبل أن يتم السيطرة عليه بصعوبة.


وافادت الانباء الوسيلة أن كلا  من الفيلة كارلا و الفيل راني كانتا ، تم الإبلاغ عن هروبهما من قبل عائلة توني التي تعد أكبر عائلة ايطالية مقدمة لعروض السيرك في مدينة  يكاترينبرج ، الروسية. 


وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، وقع الحادث حين كان يستريح الفيلان بالقرب من شاحنة تابعة للسيرك قبل أن يستعدوا لعرضهما التالي، وفي هذه الاثناء ابتعد احد الفيلان عن السيرك وقم بجولة في المدينة بمفرده.


ويوضح الفيديو الفيلة الهربة وهي تركض عبر الطريق الثلجي في حين يقوم مدربها بدفعها إلى الخلف عبر قرونها بعد توقفه أمامها لمنعها من إكمال طريقها وإعادتها مرة أخرى إلى السيرك.


وفي النهاية تجمع عدد من المدربين حول الفيلة الهاربة وربطوا الحبال حولها في محاولة لكبحها عن السير ساحبين ايها إلى مكان السيرك.


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