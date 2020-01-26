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برلمان

"حماة الوطن" لـ وزير التنمية المحلية: "الأوقاف لا تتعاون من أجل الاستغلال الأمثل لأراضيها"

الأحد 26/يناير/2020 - 11:05 م
النائب اسامة ابو
النائب اسامة ابو المجد
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- محمود فايد

طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، محمد أسامة أبوالمجد، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي،  بوضع رؤي  إيجابية بالتنسيق مع  الحكومة بشأن الاستغلال الأمثل لأراضي الأوقاف  في مصر،  وخاصة نظام الاستبدال مع الجهات الأخري للدولة من أجل النفع العام  لهذه الأراضي، مؤكدا علي أنه كنائب بالمحمودية بدكرنس بمحافظة الدقهلية يصطدم بأراضي الأوقاف بشكل يومي  ولا يستطيع أن يتحرك في إطارها.


جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، مؤكدا علي أنه في إطار سعيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مساحات من الأراضي لإقامة مشروعات   مختلفة ، نصطدم بهيئة الأوقاف  التى لا تريد أن تتعاون  في  الاستبدال بشأن أراضيها مع الجهات الأخري بالدولة، وتطلب  ملايين  الجنيهات من أجل التنازل عنها، في الوقت الذي تتم الجهود من الأساس لإقامة  مشروعات تخدم  المواطن  وهو أمر  غير مقبول، مؤكدا علي أن الأوقاف لا تتعاون  من أجل الاستغلال الأمثل  لأراضيها من أجل النفع العام  وخدمة المواطن.

وعقب علي حديثه  وزير التنمية المحلية، بأن هذا الملف  في إطار الدراسة   من أجل التوصل لرؤي أفضل، وتوجد حالة  في محافظة كفر الشيخ يتم التطبيق عليها، مع محافظة أخري، وبنجاحها سيتم التعميم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أن الحكومة  تتعاون  مع جميع النواب من أحل الوصول لرؤي إيجابية تفيد المواطن في النهاية.

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