لو بتحب السينما.. طرق لعملها في منزلك

تعد السينما إحدى أساسيات الترفيه التي يقبل عليها الكثير ولكن بعد ظهور الشاشات الكبيرة وتوافر الافلام على الانترنت بعد عرضها الأول بالسينما يمكنك بتصميم سينما في البيت وقدم موقع "mobykan" بعض الطرق لعمل غرفة سينما وذلك يحتاج إلى عدة تجهيزات وهي :









-غرفة معتمة أي الغرفة لا تحتوي على نوافذ فيجب هنا اختيار مكان مناسب في البيت وأن تكون مستطيلة لتوزيع الصوت.





– في حالة لا يوجد مساحة كافية في منزلك لا تنزعج عزيزي القارئ يمكنك تدبر الأمر من خلال تحويل غرفة المعيشة إلى قاعة السينما، و لتجنب مشكلة الضوء من النافذة عليك وضع ستار داكنة.





– اختيار الشاشة يعد أمرا هاما للغاية لذا يجب اختيار نوع الشاشة بدقة وعناية ويفضل أن تكون المسافة بين الشاشة ومحل الجلوس كحد أدنى ثلاثة أمتار.









– اختيار مكبر صوت ذات جودة عالية وللحفاظ على عدم خروج الصوت خارج الغرفة عليك تغطية الجدران بالواح صوتية أو استخدام قماش منجر.





– اختيار طلاء الجدار أمر هام في غرفة السينما عليك اختيار ألوان تمنح السكينة والهدوء، واختيار إضاءة مدفونة في السقف أو اختيار مصابيح ذات إضاءة خفيفة.





– السينما في البيت لكي يكتمل هذا المشروع الرائع عليك ضبط الاضاءة بالغرفة؛ وذلك حتى تصبح الرؤية متاحة لجميع الأشخاص.





– اختيار أثاث مريح من الأمور الهامة عند تصميم قاعة السينما في البيت؛ وذلك حتي يساعد علي الجلوس لفترات طويلة فيمكن اختيار مقاعد جلدية أو كنب تقليدي مع بعض المساند أو أريكة عصرية.





– يفضل اختيار الأثاث بألوان غامقة مثل الرمادي والأسود والأزرق، ولا ننسى إحضار الفشار وبعض المشروبات، وفي منتصف الفيلم يجب أخذ استراحة لمدة دقائق.



