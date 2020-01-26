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فن

بحضور النجوم.. تكريم يحيى الفخراني في دار الأوبرا

الأحد 26/يناير/2020 - 08:42 م
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
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ندى فكري / احمد بيسو

كرم اليوم الأحد، الفنان يحيى الفخراني، بجائزة المهرجان لعام 2020، تقديرا لمسيرته الفنية الاستثنائية، وأقامت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، الحفل تكريم "الفخراني"، بدار الأوبرا المصرية.

 

وحرص على الحضور عدد من الفنانين منهم ليلي علوي، رانيا فريد شوقي، صابرين، إضافة إلى زوجته لميس جابر وأحفاده، كما حرصت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم على التواجد. 

 

وتحتفي جائزة مهرجان أبوظبي برموز الإبداع من مختلف مجالات الفنون التعبيرية، وبالمنجز الثقافي والفني بكل أشكاله وألوانه، وتم منح الجائزة من قبل لعديد من الفنانين والمبدعين العرب والعالميين.

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