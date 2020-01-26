بسبب فيروس كورونا.. خسائر الأسواق تضرب الجميع وتهدد الاقتصاد العالمي.. السياحة أكبر الخاسرين والذهب أقلهم وسوق الأدوية رابح وحيد

- عدوى كورونا تضرب الأسواق العالمية

- تراجع أسواق المال الأمريكية والأوربية والآسيوية

- النفط يهبط والذهب يقاوم والسياحة الخاسر الأكبر

- انتعاشة جزئية بأسواق الأدوية والمعدات الطبية





بات تسارع انتشار فيروس كورونا الجدي د بالصين، وظهوره بالعديد من الدول، أمرا يهدد الأسواق العالمية، ويشير لأزمة كبرى تلوح في الآفق، خاصة وأن العالم قد مرة بفترة مشابعة لتلك خلال المدة بين 2002 و 2004 والتي تسيد فيها فيروس سارس الساحة العالمية.





وأثارت أخبار الفيروس الذي يخشى الجميع من تحوله لوباء، حالة من الهلع بين المستثمرين، وأدى إلى إعادة جدولة الأمور مرة آخرى، خوفا من تكبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة نتيجة انتشار هذه الفيروسات، فيما قدرت إحدى الدراسات قدرت إحدى الدراسات الخسائر السنوية الناجمة عن الأوبئة والأمراض المعدية بـ500 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 6 أعشار النقطة المئوية من الناتج المحلي العالمي.





وهناك عدة عوامل تؤدي لتلك الخسائر، أبرزها الخسائر التكاليف المرتفعة التي تتكبدها الحكومات لمواجهة الأمراض والأوبئة، كما تشمل تراجع الإنتاجية نتيجة الوفيات التي تتسبب فيها هذه الأوبئة، وإعادة الأولويات في الشراء، الأمر الذي يؤثر على إنتاجيات بعينها، كما أن عجلة السياحة تعطل بشكل كبير، تخوفا من الإصابة أو نقل تلك الأوبئة، فيكون ذلك مردودة واسع أيضا على حركو رأس المال العالمية.





فيما قدرت أبحاث أخرى تكاليف هذه الأوبئة على الاقتصاد العالمي ، بـ6 تريليونات دولار خلال القرن الحالي، وجاء في ذلك البحث ما تكبده الاقتصاد العالمي من جراء فيروس سارس عام 2003، إذ كبد الفيروس العالم وقتها خسائر تراوحت بين 60 و80 مليار دولار، كما تسبب "سارس" في هبوط الناتج المحلي للصين بنسبة تراوحت بين 0.5% و2%، بالإضافة إلى هبوط الناتج المحلي لدول جنوب شرق آسيا، بنحو نصف النقطة المئوية.





أما فيروس إيبولا، فقد كبد اقتصادات دول غرب إفريقيا خسائر مباشرة بلغت أكثر من ملياري دولار، إذ تسبب وقتها في تراجع عدد العمالة في ليبيريا على سبيل المثال، بنحو 40 في المئة، ناهيك عن تراجع الصادرات وتراجع مواسم الحصاد وتكاليف مكافحة المرض، وأضافت دراسات أخرى التكاليف الاجتماعية الناجمة عن هذا الوباء، إلى الأعباء الاقتصادية، لتتجاوز 53 مليار دولار.





وفيما يلي يرصد "صدى البلد" بحسب التقارير العالمية تأثير الفيروس على العديد من الأسواق، حيث تراجع أغلبها وعلى رأسعم السياحة، فيما لم يظهر رابح وحيد غير أسواق الأدوية والمعدات الطبية:





- سوق المال الأمريكية

شهدت المؤشرات الأمريكية موجة تراجعات خلال الأسبوع الماضي، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز"، بنسبة 1% مسجلا أسوأ أداء له منذ شهر أكتوبر الماضي، وتراجع "داو جونز"، 100 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع، وعلق خبير أسواق قائلا: موجة التراجعات التي تشهدها الأسواق العالمية، هي رد فعل تجاه الأنباء المنتشرة حول تفشي فيروس كورونا المميت واستيعاب المستثمرين لحجم المخاطر الجمة الذي قد ينجم جراء اتساع رقعة العدوى ودرجة خطورتها".