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بسبب فيروس كورونا.. خسائر الأسواق تضرب الجميع وتهدد الاقتصاد العالمي.. السياحة أكبر الخاسرين والذهب أقلهم وسوق الأدوية رابح وحيد

الأحد 26/يناير/2020 - 09:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم الاقتصاد
- عدوى كورونا تضرب الأسواق العالمية
- تراجع أسواق المال الأمريكية والأوربية والآسيوية
- النفط يهبط والذهب يقاوم والسياحة الخاسر الأكبر
- انتعاشة جزئية بأسواق الأدوية والمعدات الطبية

بات تسارع انتشار فيروس كورونا الجديد بالصين، وظهوره بالعديد من الدول، أمرا يهدد الأسواق العالمية، ويشير لأزمة كبرى تلوح في الآفق، خاصة وأن العالم قد مرة بفترة مشابعة لتلك خلال المدة بين 2002 و 2004 والتي تسيد فيها فيروس سارس الساحة العالمية.

وأثارت أخبار الفيروس الذي يخشى الجميع من تحوله لوباء، حالة من الهلع بين المستثمرين، وأدى إلى إعادة جدولة الأمور مرة آخرى، خوفا من تكبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة نتيجة انتشار هذه الفيروسات، فيما قدرت إحدى الدراسات الخسائر السنوية الناجمة عن الأوبئة والأمراض المعدية بـ500 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 6 أعشار النقطة المئوية من الناتج المحلي العالمي.

وهناك عدة عوامل تؤدي لتلك الخسائر، أبرزها الخسائرالتكاليف المرتفعة التي تتكبدها الحكومات لمواجهة الأمراض والأوبئة، كما تشمل تراجع الإنتاجية نتيجة الوفيات التي تتسبب فيها هذه الأوبئة، وإعادة الأولويات في الشراء، الأمر الذي يؤثر على إنتاجيات بعينها، كما أن عجلة السياحة تعطل بشكل كبير، تخوفا من الإصابة أو نقل تلك الأوبئة، فيكون ذلك مردودة واسع أيضا على حركو رأس المال العالمية.

فيما قدرت أبحاث أخرى تكاليف هذه الأوبئة على الاقتصاد العالمي، بـ6 تريليونات دولار خلال القرن الحالي، وجاء في ذلك البحث ما تكبده الاقتصاد العالمي من جراء فيروس سارس عام 2003، إذ كبد الفيروس العالم وقتها خسائر تراوحت بين 60 و80 مليار دولار، كما تسبب "سارس" في هبوط الناتج المحلي للصين بنسبة تراوحت بين 0.5% و2%، بالإضافة إلى هبوط الناتج المحلي لدول جنوب شرق آسيا، بنحو نصف النقطة المئوية.

أما فيروس إيبولا، فقد كبد اقتصادات دول غرب إفريقيا خسائر مباشرة بلغت أكثر من ملياري دولار، إذ تسبب وقتها في تراجع عدد العمالة في ليبيريا على سبيل المثال، بنحو 40 في المئة، ناهيك عن تراجع الصادرات وتراجع مواسم الحصاد وتكاليف مكافحة المرض، وأضافت دراسات أخرى التكاليف الاجتماعية الناجمة عن هذا الوباء، إلى الأعباء الاقتصادية، لتتجاوز 53 مليار دولار.

وفيما يلي يرصد "صدى البلد" بحسب التقارير العالمية تأثير الفيروس على العديد من الأسواق، حيث تراجع أغلبها وعلى رأسعم السياحة، فيما لم يظهر رابح وحيد غير أسواق الأدوية والمعدات الطبية: 

- سوق المال الأمريكية
شهدت المؤشرات الأمريكية موجة تراجعات خلال الأسبوع الماضي، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز"، بنسبة 1% مسجلا أسوأ أداء له منذ شهر أكتوبر الماضي، وتراجع "داو جونز"، 100 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع، وعلق خبير أسواق قائلا: موجة التراجعات التي تشهدها الأسواق العالمية، هي رد فعل تجاه الأنباء المنتشرة حول تفشي فيروس كورونا المميت واستيعاب المستثمرين لحجم المخاطر الجمة الذي قد ينجم جراء اتساع رقعة العدوى ودرجة خطورتها".

- أسواق المال الأوروبية
سجلت البورصات الأوروبية مع إلعان وجود الفيروس بها أكبر خسائر أسبوعية لها، وهبط مؤشر "يورو ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % يوم الخميس الماضي في أسوأ جلساته منذ بداية العام، وتكبدت أسهم الشركات المنكشفة على الصين مثل شركات التعدين والطيران والفنادق والسلع الفاخرة خسائر حادة.

أسواق المال الآسيوية
قادت الأسهم الصينية خسائر أسيا بنسبة 3 %، وتراجع مؤشر "شنجهاي" الصيني بنسبة 2.75 كما انخفض مؤشر "هانج سينج" بنسبة 1.25 % وهبط مؤشر "شينزن" 3، وسجل "نيكي" الياباني تراجعا 0.98%.

- تأثير فيروي كورونا على سوق النفط
سجلت أيضا أسواق النفط العالمية أسوأ أداء سنوي له، منذ أعلان إنتشار الفيروس، مع غضطراب الطلب العالمي للخام، لتتراجع أسعار العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 2 % وتنخفض عقود الخام الأمريكي 1.5 %.


- سوق الذهب
لم يسلم هو من عدوى "كورونا"، وسجلت أسعار المعدن النفيس عدة تراجعات متتالية على مدار جلسات الأسبوع المنقضي، بفعل مخاوف تفشي الوباء عالميا، لكنه يظل أقل المتضررين عالميا مع الحفاظ على مكانته كملاذ آمن يستعيض به المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.
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