طاقة البرلمان توضح مميزات مشروع إنتاج الألواح الشمسية

.أيد النائب محمد الزيني، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز الذي جاء خلال اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الفترة المقبل

أكد الزيني في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن أحد فوائد المشروع هي توفير العملة الصعبة وتشجيع الإستثمارات الإقتصادية إضافة إلى تقليص إنتاج الكهرباء، مشيرًا بأن سيادة استخدام مصادر الطاقة النظيفة ستجلب المزيد من التقدم الصناعي للدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مع الدكتور محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أهمية المشروع الذي يهدف إلى تغطية احتياجات الدولة المصرية من الألواح الشمسية، وذلك بزيادة القيمة المضافة من خلال استخدام الإمكانيات المحلية والخامات المتاحة في مصر، ومنها خام الكوارتز المصري.

وأضاف أن إقامة مشروع إنتاج الألواح الشمسية يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإقامة المشروع من خلال استغلال الخامات المصرية والشراكة مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وأوضح أن المشروع يساهم في الأهداف الإستراتيجية لخطة وزارة الكهرباء لتكون نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء 42% بحلول عام 2035، لافتًا إلى وجود دراسات تشير إلى أن احتياج مصر من الألواح الشمسية سنويًا في المرحلة المقبلة، من خلال محطات مربوطة على الشبكة ومحطات صغيرة على أسطح المنازل واستخدامات أخرى، تصل إلى 2 جيجا وات سنويًا.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف على المدى القصير إلى إدخال التكنولوجيا الأحدث في العالم في هذه الصناعة وتدريب الكوادر المصرية وتشغيلها عن طريق توفير فرص عمل، وكذا يهدف إلى خلق كوادر جديدة في مجال البحوث والتطوير والمساعدة في نقل التكنولوجيا والمعرفة، فيما يهدف على المدى الطويل إلى الوصول إلى المعرفة والتصميم ونقل التكنولوجيا في مجال الصناعات الحرجة مثل صناعة الإلكترونيات وصناعة الألياف الضوئية.

ويشمل المشروع 5 مراحل إنتاجية بدءا من خام الكوارتز المصري مرورًا بتصنيع السليكون المعدني ثم البولي سيلكون يليه القوالب والشرائح ثم الخلايا الشمسية وينتهي بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 1 جيجاوات سنويا.