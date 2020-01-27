AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طاقة البرلمان توضح مميزات مشروع إنتاج الألواح الشمسية

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:00 ص
الالواح الشمسية -
الالواح الشمسية - ارشفية
Advertisements
القسم السياسي

.أيد النائب محمد الزيني، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز الذي جاء خلال اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الفترة المقبل

 أكد الزيني في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن أحد فوائد المشروع هي توفير العملة الصعبة وتشجيع الإستثمارات الإقتصادية إضافة إلى تقليص إنتاج الكهرباء، مشيرًا بأن سيادة استخدام مصادر الطاقة النظيفة ستجلب المزيد من التقدم الصناعي للدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مع الدكتور محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أهمية المشروع الذي يهدف إلى تغطية احتياجات الدولة المصرية من الألواح الشمسية، وذلك بزيادة القيمة المضافة من خلال استخدام الإمكانيات المحلية والخامات المتاحة في مصر، ومنها خام الكوارتز المصري.

وأضاف أن إقامة مشروع إنتاج الألواح الشمسية يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإقامة المشروع من خلال استغلال الخامات المصرية والشراكة مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وأوضح أن المشروع يساهم في الأهداف الإستراتيجية لخطة وزارة الكهرباء لتكون نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء 42% بحلول عام 2035، لافتًا إلى وجود دراسات تشير إلى أن احتياج مصر من الألواح الشمسية سنويًا في المرحلة المقبلة، من خلال محطات مربوطة على الشبكة ومحطات صغيرة على أسطح المنازل واستخدامات أخرى، تصل إلى 2 جيجا وات سنويًا.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف على المدى القصير إلى إدخال التكنولوجيا الأحدث في العالم في هذه الصناعة وتدريب الكوادر المصرية وتشغيلها عن طريق توفير فرص عمل، وكذا يهدف إلى خلق كوادر جديدة في مجال البحوث والتطوير والمساعدة في نقل التكنولوجيا والمعرفة، فيما يهدف على المدى الطويل إلى الوصول إلى المعرفة والتصميم ونقل التكنولوجيا في مجال الصناعات الحرجة مثل صناعة الإلكترونيات وصناعة الألياف الضوئية.

ويشمل المشروع 5 مراحل إنتاجية بدءا من خام الكوارتز المصري مرورًا بتصنيع السليكون المعدني ثم البولي سيلكون يليه القوالب والشرائح ثم الخلايا الشمسية وينتهي بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 1 جيجاوات سنويا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإنتاج الحربي تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية

مشروع إنتاج الألواح الشمسية والتعليم تنفي تطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة.. أبرز اهتمامات الصحف

ألواح الشمس نقلة متميزة.. تعليم البرلمان تطالب الباحثين بالتركيز على مشروعات الطاقة

بنبان بذرة الطاقة الشمسية.. صناعة البرلمان تعلق علي مشروع إنتاج الألواح

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإنتاج الحربي تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية.. برلمانيون: يساهم فى توفير العملة الصعبة وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية.. مطالب بخفض أسعارها لتلائم المواطن البسيط

ترشيحاتنا

تربية حانات.. نشأت الديهي يسخر من طارق الزمر ومحمد ناصر.. شاهد

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التعادل مع شوروسبري والتشكيل المتوقع

بنطلون جرئ.. شاهد سارة نخلة بـ إطلالة مثيرة

أحمد موسى يطالب بفتح تحقيق في أحداث شغب مباراة مصر وتونس لليد |شاهد

مدرب بيراميدز يعلق هزيمة الفريق من رينجرز على اتحاد الكرة

للوقاية من الأمراض.. خالد الجندي يكشف عن 22 كلمة تحمي من وباء كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن