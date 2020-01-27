حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27 يناير 2019 على الصعيد المهني والعاطفي

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 27 يناير2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي فيسبوك...

برج الحمل

مهنيا .. خلال يومك ربما تجد بعض الصعوبات عليك الحذر بشكل عام

عاطفيا : أفضل شريك خلال يومك السرطان والعذراء والأسد والعقرب والحوت والجدي والثور.

برج الثور

مهنيا .. علاقاتك جيدة تحمل لك عرض عمل جيد

عاطفيا .. تتمتع بالذكاء وتبدو لماحًا سريع البديهة وأفضل شريك خلال يومك الحمل والقوس والدلو والجدي والجوزاء والدلو والميزان.

برج الجوزاء

مهنيا .. ظروفك متطلبة اليوم تحمل بعض المتاعب فكن أهدأ

عاطفيا .. بمقدورك أن تنظم أمورك كلها لكن المواقف تتطلّب المرونة بالتعامل

برج السرطان

مهنيا .. يومك جيد وتستطيع القيام بواجباتك مع الالتفات لمحيطك وتنشيط علاقاتك

عاطفيا .. عليك توسيع دائرة علاقاتك الإجتماعية

برج الاسد

مهنيا .. تعامل بمرونة مع ما يستجد وحوّل الظروف لصالحك

عاطفيا .. يوم إيجابي ويسهل معه التواصل وتوطيد العلاقات الشخصية والعائلية،

برج العذراء

مهنيا.. لن تفيدك اليوم التحديات، فالطرف الآخر أقوى منك، لذلك تجنب ارتكاب الأخطاء

عاطفيا : كل الأمور ستكون أفضل شريك خلال يومك الميزان والحمل والجوزاء





برج الميزان

مهنيا .. تعاونك مع من حولك اليوم ضرورة، حتى لو أرهقتك المسؤوليات

عاطفيا .. يومك يحمل مسؤوليات أكثر بسبب بذل جهد إضافي ..لذلك حاول أن تسترخي

برج العقرب

مهنيا .. تتحسن أحوالك وعلاقاتك اليوم، وتعيش أجواء إيجابية وخالية من التوترات

عاطفيا .. تتأقلم بكل الظروف وتحاول أن تفعل كل ما يجعلك تبدو مليئًا بالطاقة والتفائل

برج القوس

مهنيا .. انتبه لعلاقاتك المتوترة فأنت منفعل وأحكامك قاطعة مما يفقدك المرونة

عاطفيا .. أنصحك أن لا تبالغ بتضخيم الصعوبات وخاصة العائليّة منها

برج الجدي

مهنيا .. يوم جيد لتزيد جرعة التواصل الفعّال مع محيطك، فأنت قادر على الحوار وإيصال رسائلك إلى من يهمك أمرهم

عاطفيا .. أخبار سارة على الصعيد العاطفى ..ابرزها عودة شخص عزيز لك.