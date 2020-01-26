AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يحيى الفخراني خلال تكريمه بالأوبرا: رفضت جائزة أبوظبي في البداية.. وتراجعت لهذا السبب

الأحد 26/يناير/2020 - 11:50 م
ندى فكري

حرص الفنان الكبير يحيى الفخراني على حضور حفل تكريمه اليوم بدار الأوبرا المصرية، من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وحصل على جائزة مهرجان أبوظبي لعام 2020، تقديرا لمسيرته الفنية الاستثنائية.


وقال الفخراني أثناء كلمته إنه رفض التكريم في البداية بسبب انشغاله بمسرحية "الملك لير" ولكنه تراجع عن قراره، حينما تلقي مكالمة هاتفية منذ شهرين تخبره أن التكريم سيكون فى مصر، معبرا عن فخره بالجائزة، وقال "إنها قريبة من قلبه". 


وأوضح " الفخراني" أن العمل الفني يبقى فى أذهان الجمهور، بينما الجوائز ما هي إلا محفز لاستكمال المسيرة، وضرب مثالا بنجيب محفوظ، الذي حصل على جائزة نوبل، مشيرا إلى أن هناك بعض الجمهور لا يتذكرها، ولكن أعماله باقية فى قلوبهم. 


وتحتفي جائزة مهرجان أبوظبي برموز الابداع من مختلف مجالات الفنون التعبيرية، وبالمنجز الثقافي والفني بكل أشكاله وألوانه، وتم منح الجائزة من قبل للعديد من الفنانين والمبدعين العرب والعالميين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى ذكرى عيد ميلاده.. كيف ظلم نجيب محفوظ دلوعة السينما شادية

جلال الشرقاوي: عشت لحظات جميلة أثناء التكريم بمهرجان الإسكندرية المسرحي

بعد مرور 111 عاما على إنشائها .. قفزات كبرى حققتها جامعة القاهرة في المؤشرات العالمية

جامعة القاهرة تكرم علماءها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة.. اليوم

مهرجان أبوظبي يعلن تكريم يحيى الفخراني

بحضور النجوم.. تكريم يحيى الفخراني في دار الأوبرا

ترشيحاتنا

براءة السعودية| كيف خسر جيف بيزوس 38 مليار دولار بسبب فضائح جنسية

بعد حادث أليم.. وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت

أحمد الأحمر يواصل كتابة التاريخ بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية

«طاقية الخلافة».. أسرار لأول مرة عن قبعة مرشد الإخوان .. فيديو

اخبار الزمالك.. حسم مصير عواد مع الفريق.. خديعة مازيمبي.. نقل مباراة الأبيض ووادي دجلة

كنت أتمنى أن تشتري كتابا.. رئيس معرض القاهرة الدولي يعلق على زيارة سما المصري للمعرض.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن