يحيى الفخراني خلال تكريمه بالأوبرا: رفضت جائزة أبوظبي في البداية.. وتراجعت لهذا السبب

حرص الفنان الكبير يحيى الفخراني على حضور حفل تكريمه اليوم بدار الأوبرا المصرية، من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وحصل على جائزة مهرجان أبوظبي لعام 2020، تقديرا لمسيرته الفنية الاستثنائية.

وقال الفخراني أثناء كلمته إنه رفض التكريم في البداية بسبب انشغاله بمسرحية "الملك لير" ولكنه تراجع عن قراره، حينما تلقي مكالمة هاتفية منذ شهرين تخبره أن التكريم سيكون فى مصر، معبرا عن فخره بالجائزة، وقال "إنها قريبة من قلبه".





وأوضح " الفخراني" أن العمل الفني يبقى فى أذهان الجمهور، بينما الجوائز ما هي إلا محفز لاستكمال المسيرة، وضرب مثالا بنجيب محفوظ، الذي حصل على جائزة نوبل، مشيرا إلى أن هناك بعض الجمهور لا يتذكرها، ولكن أعماله باقية فى قلوبهم.





وتحتفي جائزة مهرجان أبوظبي برموز الابداع من مختلف مجالات الفنون التعبيرية، وبالمنجز الثقافي والفني بكل أشكاله وألوانه، وتم منح الجائزة من قبل للعديد من الفنانين والمبدعين العرب والعالميين.