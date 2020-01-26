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محافظات

رفع 65 طن قمامة من قريتي نظيفة في كفر الشيخ.. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 07:44 م
صدى البلد
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محمود زيدان

تابع اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال حملة "قريتي نظيفة" بقرية سنهور المدينة بدسوق، تحت إشراف اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمشاركة عدد من شباب وأهالي القرية.

وشاركت فيها معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق والقرى المجاورة لسنهور المدينة، والتي تشمل شابة والعجوزين وأبو مندور والكنيسة وشباس الملح بـ 5 سيارات حمولة 5 طن بالإضافة إلى معدات القرية.

وتضمنت الحملة مشاركة 6 معدات، أخرى إضافة إلى المشاركة المجتمعية بلودر كبير، واستهدفت الحملة شوارع قرية سنهور المدينة الرئيسية والفرعية بالقرية والمداخل ورفع المخلفات مقلب العايشة ورضوان والسنترال والسلخانة وخلف مركز شباب.

وأسفرت أعمال الحملة عن رفع ما يعادل 65 طن قمامة، وجارٍ القيام بحملات أخرى بالقرية إضافة إلى القرى الأخرى، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع 65 طن قمامة من قريتي نظيفة في كفر الشيخ.. صور
رفع 65 طن قمامة من قريتي نظيفة في كفر الشيخ.. صور
رفع 65 طن قمامة من قريتي نظيفة في كفر الشيخ.. صور
رفع 65 طن قمامة من قريتي نظيفة في كفر الشيخ.. صور
رفع 65 طن قمامة من قريتي نظيفة في كفر الشيخ.. صور
رفع 65 طن قمامة من قريتي نظيفة في كفر الشيخ.. صور
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