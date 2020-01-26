AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صباح البلد في جولة داخل معرض الكتاب غدا

الأحد 26/يناير/2020 - 09:29 م
صباح البلد
صباح البلد
Advertisements
قسم التوك شو
يقدم برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الاثنين فقرة متميزة من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

وأجرت الإعلامية هند النعساني لقاءات على هامش جولته مع هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية للكتاب، للتعرف على كل ما هو جديد داخل المعرض .

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

ويستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. 

ويقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. صباح البلد في كواليس العرض المسرحي "حفلة على الضيق"

صباح البلد يكشف غدا محاور تطوير المناطق الأثرية وذات الطابع التاريخى

"صباح البلد" داخل المعبد اليهودي بعد افتتاحه في الإسكندرية| غدا

خارج الحسابات.. فيلم تسجيلي لـ نجاح رجال المقاولون العرب | في صباح البلد..غدا

صباح البلد في جولة داخل معرض ديارنا

صباح البلد يلتقي الفريق المصري المشارك في معرض فينيسيا الدولي للعمارة.. غدا

ترشيحاتنا

قلب الأسد .. شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يضرب النجم الساحلي بالهدف الأول

لم يمنعه الحزن على والده من تقديم العون.. ماذا فعل وكيل مرور بورسعيد مع سيدة مسنة

بعد تفشي كورونا.. إجراءات عاجلة من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين

عاجل.. نقل مباراة الزمالك ووادي دجلة إلى استاد القاهرة

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن

بـ نظارة شمس.. كندة علوش تتألق بإطلالة بسيطة على انستجرام