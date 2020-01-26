صباح البلد في جولة داخل معرض الكتاب غدا

يقدم برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الاثنين فقرة متميزة من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.





وأجرت الإعلامية هند النعساني لقاءات على هامش جولته مع هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية للكتاب، للتعرف على كل ما هو جديد داخل المعرض .





برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.





ويستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.





ويقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.