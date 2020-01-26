في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. قصة المشهد المحذوف من أغنية الدنيا ربيع

سعاد محمد كمال حسني البابا





وفي العام الماضي، قررت الهيئة الوطنية للإعلام حذف أحد مشاهد أغنية "الدنيا ربيع" التى قدمتها سعاد حسني ضمن أحداث فيلمها "اميرة حبى انا" حيث يظهر أحد أبطال الفرقة الاستعراضية وهو يحمل سعاد حسنى على كتفيه أثناء تقديمها الأغنية.





وفي هذا الصدد، استنكر الناقد الفني طارق الشناوي، حذف مشهد سعاد حسني في فيلم "أميرة حبي أنا"، معتبرا ما حدث يمثل كارثة بكل المقاييس في تاريخ السينما والفن المصري.



وأضاف الشناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «تامر أمين» في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» أن جميع القنوات المصرية بجانب قناة روتانا قامت بحذف مشهد الفنانة الراحلة سعاد حسني وهى تتلقى الأطباق في أغنية "الدنيا ربيع"، وهو ما لا يليق بتاريخ الفن المصري.





تحل اليوم الأحد 26 يناير، ذكرى ميلاد السيندريلا سعاد حسني التي وُلدت في مثل هذا اليوم عام 1943 بالقاهرة، لأب وأم مصريين، واسمها بالكامل ()، وتوفيت في ظروف غامضة يوم 21 يونيو عام 2001، بعد سقوطها من شرفة شقتها في لندن، وأثيرت الأقاويل حول وفاتها، فهناك روايات حول انتحارها وأخرى حول مقتلها من جهة غير معلومة.