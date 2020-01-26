الخولي: التوافق حول قوانين الانتخابات هدف الحوارات الوطنية

قال المهندس حسام الخولي، أمين حزب مستقبل وطن، إن هدف مجموعة اللقاءات التى أجراها مستقبل وطن مع عدد من الاحزاب هو التوصل لـ اتفاق حول قوانين الانتخابات المزمع إقرارها من قبل البرلمان.









وأوضح الخولي خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحزب يؤيد القائمة المغلقة لكونها تتناسب مع الدستور الذي اشترط نسبة معينة للأقباط وللمرأة وللمصريين بالخارج.





وأشار أمين مستقبل وطن، إلى أن اللقاءات شملت عددًا من الأحزاب ذات الأيديولوجية الواحدة وكذلك المختلفة مع اتجاهات الحزب مثل حزب "المصري الديمقراطي".





ولفت الخولى، إلى أن توصيات جلسات الحوار الوطني التي ينظمها حزب مستقبل وطن ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم عرضها على مجلس النواب كجزء من عملية الإصلاح السياسي لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة.



