ب5 جنيهات.. وصفة سريعة لـ إطالة الشعر سنتيمترات

هل تحلمين بالحصول على شعر طويل وقوي يمكنك تحقيق لك بمكونات طبيعية من مطبخك تساعد على تعزيز نمو الشعر إليك مكونات الوصفة طرريقة تطبيقها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى لا تتطلب منك تفريغ محفظتك لن تكلفك أكثر من 5 جنيهات





يمكنك تطبيق وصفة بذور الكتان فهى تحتوي على مركبات ومضادات أكسدة قوية يمكنها تقوية بصيلات شعرك من الجذر وأيضًا تعزيز نموه إلى جانب ذلك إليك وصفة بذور الكتان فهى من أكثر الطرق فعالية لتحفيز نمو الشعر.





مكونات الوصفة ..





1 ملعقة من بذور الكتان

1 ملعقة من زيت الزيتون

حفنة من بذور الكتان

كوب من الماء





تهرس البذور وتمزج بملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وتدلك فروة الرأس بالعجينه ويتم تركها لمدة 30 دقيقة قومى بتدليك المزيج على منطقة فروة رأسك وتركه لمدة 40-45 دقيقة قبل غسل رأسك بشامبو وماء فاتر. يمكنك تطبيق ذلك مرة واحدة في الأسبوع.





تعمل الوصفة على إطالة الشعر بسرعة لا تتوقعينها حوالى 3 إلى 4 سم فى الشهر.





اقرأ أيضا ..