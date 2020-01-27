AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ب5 جنيهات.. وصفة سريعة لـ إطالة الشعر سنتيمترات

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:00 ص
فروة الراس
فروة الراس
Advertisements
لمياء الياسين
هل تحلمين بالحصول على شعر طويل وقوي يمكنك تحقيق لك بمكونات طبيعية من مطبخك تساعد على تعزيز نمو الشعر إليك مكونات الوصفة طرريقة تطبيقها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى لا تتطلب منك تفريغ محفظتك لن تكلفك أكثر من 5 جنيهات 

يمكنك تطبيق وصفة بذور الكتان فهى تحتوي على مركبات ومضادات أكسدة قوية يمكنها تقوية بصيلات شعرك من الجذر وأيضًا تعزيز نموه  إلى جانب ذلك  إليك وصفة بذور الكتان فهى من أكثر الطرق فعالية لتحفيز نمو الشعر. 

مكونات الوصفة ..

 1 ملعقة من بذور الكتان 
1 ملعقة من زيت الزيتون
 حفنة من بذور الكتان 
كوب من الماء 

تهرس البذور وتمزج بملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون  وتدلك فروة الرأس بالعجينه  ويتم تركها لمدة 30 دقيقة  قومى بتدليك المزيج على منطقة فروة رأسك وتركه لمدة 40-45 دقيقة قبل غسل رأسك بشامبو وماء فاتر. يمكنك تطبيق ذلك مرة واحدة في الأسبوع. 

تعمل الوصفة على إطالة الشعر بسرعة لا تتوقعينها حوالى 3 إلى 4 سم فى الشهر. 

اقرأ أيضا ..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يسد الشهية ويذيب الدهون مثل الثلج.. مشروب طبيعي قبل الوجبات

بـ 5 جنيه فقط .. طريقة تطويل الشعر بـ بذور الكتان

سهلة وغير مكلفة.. 3 حيل تقضى على تساقط الشعر للأبد

احذري.. هذه الأسباب تؤدي إلى تساقط الشعر سريعا وعادة تفعلها الكثير من السيدات تدمر الشعر.. وبـ5 جنيهات فقط حيل سريعة لعلاج تساقط الشعر

بـ 5 جنيهات.. أسرع وصفة لإطالة الشعر لـ سنتيمترات

بسرعة رهيبة.. 3 وصفات خارقة لإطالة الشعر

ترشيحاتنا

أحمد السقا يشيد بـ لص بغداد.. ومحمد إمام يرد

تسريب لـ الكتاتني يكشف موقف الجماعة من البرادعي.. فيديو

نادي النوبة: الدولة المصرية نجحت في حل ملف تعويضات الأهالي بعد 118 عاما.. فيديو

تعليق مثير من هاني حتحوت على مستوى محمد الشناوي.. فيديو

كثرة الوسوسة في الصلاة.. أمين الفتوى ينصح بهذا الأمر للتخلص منها نهائياً

معلومات لا تعرفها عن شعفاط .. عاصمة فلسطين في صفقة القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تكشف عن بعض تفاصيل E-Class المحدثة رسميًا

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل