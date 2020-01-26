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تعرف على أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال.. شاهد

الأحد 26/يناير/2020 - 07:48 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور باهر السعيد، إن هناك اعتقادا خاطئا من أن الطفل الذي يفعل التبول اللاإرادي أنه يفعل ذلك ليثير انتباه من حوله له فقط وهذا غير صحيح بالمرة.

وأضاف الدكتور باهر السعيد خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "فى الكبسولة" المذاع على قناة "صدى البلد 2" الفضائية، أن السبب الرئيسي فى التبول اللاإرادي لدى الأطفال هو القسوة والعنف. 

وتابع الدكتور باهر السعيد، أن من أحد أسباب التبول اللاإرادي قد يأتي بسبب التدليل الزائد للطفل وهذا نتائجة تكون سيئة إلى حد ما.

وأوضح الدكتور باهر السعيد، أن الإهمال فى التربية للأطفال قد يؤدى الى التبول اللاإرادي لأن الأطفال يحتاجون دائما إلى العناية المستمرة من أمهاتهم ليشعروا بالدفء والحنان.

وأشار إلى أن، أهم أسباب التبول اللاإرادي للأطفال هو أستعجال أمهاتهم فى البداية قبل وصولهم لسن العامين وتعليمهم كيفية عمل الحمام وذلك يكون خطأ كبيرا.
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