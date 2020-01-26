الدوري المصري .. المقاولون العرب يعزز موقعه وصيفا لـ الأهلي بهدفين في شباك طنطا

عزز فريق المقاولون العرب موقعه في وصافة الدوري المصري الممتاز بعد تحقيقه ثنائية في شباك طنطا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من ترتيب الدوري.





تقدم محمد سمير مدافع المقاولون العرب بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 29 من تسديده صاروخيه فشل حارس طنطا في التصدى لها.





وسجل لويس إدوارد ثاني الأهداف للذئاب فى الدقيقة 75 من تسديدة قوية خارج منطقة الـ18 ليؤكد تفوق أبناء ذئاب الجبل على السيد البدوى.



