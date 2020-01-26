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رياضة

الدوري المصري .. المقاولون العرب يعزز موقعه وصيفا لـ الأهلي بهدفين في شباك طنطا

الأحد 26/يناير/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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أحمد هاني
عزز فريق المقاولون العرب موقعه في وصافة الدوري المصري الممتاز بعد تحقيقه ثنائية في شباك طنطا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من ترتيب الدوري.

تقدم محمد سمير مدافع المقاولون العرب بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 29 من تسديده صاروخيه فشل حارس طنطا في التصدى لها.

وسجل لويس إدوارد ثاني الأهداف للذئاب فى الدقيقة 75 من تسديدة قوية خارج منطقة الـ18 ليؤكد تفوق أبناء ذئاب الجبل على السيد البدوى.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس إلى 32 نقطة فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى المصرى، بينما توقف رصيد طنطا عند النقطة 13 فى المركز الثالث عشر.
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