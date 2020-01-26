جامعة موسكو تكرم العالم المصري عمرو عزت سلامة وتمنحه الدكتوراه الفخرية

كرمت جامعة موسكو الروسية العالم المصري الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق، لما قدمه للمجتمع العلمي العربي ومازال يقدمه طوال مسيرته العلمية التي وصفتها جامعة موسكو بأنها مليئة بالإنجازات.





ومنحت جامعة موسكو الدكتوراه الفخرية مدي الحياة للعالم المصري كرمزا للعلم والعطاء وخدمة المجتمعات العلمية، بالإضافة إلى ميدالية الشرف ودرع الجامعة تقديرا لجهوده.





من جانبه عبر الدكتور عمرو عزت سلامة عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الذي يعتبر بمثابة فخر له ولعائلته وللزملاء الاعزاء رؤساء الجامعات المصرية والعربية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمجتمع العلمي والاكاديمي والعمل دوما علي رفع شأن وكفاءة الجامعات المصرية والعربية.