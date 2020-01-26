سفير مصر في ألمانيا: الرئيس عبدالفتاح السيسي منارة من الأمل إلى القارة بأكملها.. فيديو

قال السفير خالد جلال سفير مصر في ألمانيا ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منارة من الأمل إلى القارة بأكملها كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو منشأ الجسور وصانع السلام في منطقة شمال أفريقيا التي تتميز بوجود أزمات حادة وبناء على ذلك و يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فتح الحوار مع كافة الأطراف وعامة الشعوب.





وأضاف خالد جلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هو أقوى صوت في افريقيا كما انه قام بابراز الإمكانيات الهائلة في قارته وبلدة ويعمل على إعطاء الثقة الي جميع الأطراف كما أنه يمنح القوة إلى القارة بأكملها .





وأوضح خالد جلال ، أن وسام "سان جورج" الذي قدم الى رئيس الجمهورية هو فخر لنا جميعا كما أنه من المفترض أن يقدم الوسام في ألمانيا ولكن وقت الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يسمح فأقاموا بالمجىء الى مصر لتقديمه هنا .





وتابع خالد جلال ، أن هناك تطورا في العلاقات المصرية الألمانية على مدار 4 سنوات الماضية كما ان الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الزيارات إلى ألمانيا بسبب تطور العلاقات بين مصر وألمانيا .



