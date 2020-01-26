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رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي .. ليفربول يكتفي بهدف في شباك شروسبيري في الشوط الأول

الأحد 26/يناير/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهى فريق ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد في شباك مضيفه شوروسبري تاون، وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، على أرضية ملعب "مونتكومري ميداو".

الهدف جاء في الدقيقة 15، بعد تمريرة بينية رائعة من الإسباني بيدرو شيري فيلا، وصلت إلى جونز المنفرد بالمرمى، وسجلها الإنجليزي بطريقة رائعة في مرمى أصحاب الأرض.

وجاءت التشكيلة الرسمية لفريق ليفربول كالآتي:

أدريان

ويليامس - ماتيب - لوفرين - لاروشي

شيريفيلا - فابينيو - جونز

مينامينو - أوريجي - إليوت

ويتواجد محمد صلاح على دكة البدلاء رفقة كل من أليكسنتر أرنولد, كيتا, فيرمينو إضافية إلى تشامبرلين، حيث فضل الألماني يورجن كلوب إراحة العناصر الأساسية.

وتأهل ليفربول إلى هذا الدور بالفوز على جاره إيفرتون بهدف نظيف. ووصل شروسبري بعد الفوز على بريستول في مباراة الإعادة.ِ
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