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برلمان

برلماني: حصول السيسي على وسام سان جورج اعتراف دولي بإنجازاته

الأحد 26/يناير/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
عبر النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب، عن سعادته بمنح ألمانيا الرئيس السيسي وسام سانت جورج تقديرا لجهوده في صنع السلام بالقارة الإفريقية، قائلا: "إنه اعتراف دولي هام من دولة عظمى هى ألمانيا بجهود الرئيس السيسي وقدرته على صياغة مفهوم شامل للسلام وتحقيق التنمية والرخاء".

ونوه في بيان له اليوم، إلى حيثيات منح الرئيس السيسي وسام سانت جورج في مقدمتها قدرته على صنع السلام في إفريقيا وإشاعة الأمل لشعوبها، 
وقال إن فترة تولي مصر والرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي كانت زاخرة بالأحداث والمواقف، وكشفت للعالم معدن السيسي الأصيل وزعامته المتفردة ودوره في النهضة بالقارة وتحقيق الرخاء لشعوبها". 

ولفت إلى أن زعامة الرئيس السيسي تحوذ اعجاب العالم لقيامها على مبادىء أصيلة في مقدمتها نبذ التعصب والارهاب والبحث عن السلام والتنمية بشتى الطرق.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، وسام "سان جورج" الألماني تقديرًا لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم  تسليم الوسام للرئيس من قِبَل  هانز يواخيم، رئيس الوفد الألماني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "زيمبر أوبرنبال" بمدينة دريسدن الألمانية، والذي أشار إلى أن تقليد الرئيس السيسي بوسام "سان جورج" لهذا العام جاء تقديرًا لجهوده الحثيثة في شتى المجالات خلال السنوات الماضية، خاصةً على صعيد استعادة الأمن والاستقرار في مصر في ظل محيط إقليمي مضطرب، فضلًا عن الدور الريادي  في تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية بأكملها، الأمر الذي عزز من مكانة مصر على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، موضحًا أنه سبق تقديم هذا الوسام من قبل لعدد من الملوك ورؤساء الدول وكبار المسئولين من بينهم ملكة السويد والرئيسان الروسي والروماني


و حرص الوفد الألماني على الإشادة بجهود مصر الدؤوبة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي كان لها أكبر الأثر على أمن واستقرار أوروبا، فضلًا عن الإعراب عن التقدير لجهود الرئيس في نشر ثقافة وقيم التعايش السلمي وقبول الآخر وحرية الاعتقاد والتسامح.



وأعرب هانز يواخيم عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر من خلال مد الجسور الثقافية وإقامة عدد من الفعاليات المشتركة في هذا الصدد، خاصةً من خلال التعاون مع المؤسسات الثقافية الجديدة التي تقيمها مصر، وعلى رأسها دار الأوبرا الجديدة بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف المصري الكبير.

من جانبه، رحب  الرئيس بأعضاء الوفد الألماني في مصر، معربًا عن التقدير لاختياره لتقلد وسام "سان جورج"، مؤكدًا أن هذا الاختيار إنما يعبر عن مدى التقارب والتطور الذي شهدته العلاقات بين مصر وألمانيا خلال السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة، إلى جانب كونه شاهدًا على ما حققته مصر مؤخرًا من استقرار وبناء في مختلف المجالات، خاصةً في مجالات الفن والثقافة التي تساهم بشكل مباشر في بناء الإنسان والتقارب فيما بين الشعوب.

ورحب الرئيس بمد جسور التعاون مع المؤسسة الألمانية من خلال الصروح الثقافية المصرية المشيدة على أعلى مستوى فني وتكنولوجي في هذا المجال، والتي بصدد أن تُفتتح خلال العام الحالي 2020، سواء تلك في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة، فضلًا عن كلٍ من المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية.

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