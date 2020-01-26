انتهاء الاجتماع التحضيري للملتقى الصيدلي الثاني بجامعة سوهاج

اختتمت منذ قليل اللجنة المنظمة للملتقي الصيدلي الثاني، والذي تنظمه جامعة سوهاج في الفترة من 26 الي 30 يناير 2020، فعاليات الاجتماع التحضيري لوفود البعثات المشاركة، حيث تم الاعلان عن جداول المسابقات في كافة المجالات، واستعراض الخريطة الزمنية لكل مسابقة علي حدة، والوان الفرق المتنافسة، وكذلك لوائح المنظمة للالعاب المختلفة في الانشطة الرياضية، او المسابقات في الانشطة الدينية والثفافية والاجتماعية .
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يذكر ان الملتقى الذي يشارك فيه 540 طالبا وطالبة من 10 جامعات، سوف يتم افتتاحه غدا بالمركز الدولي للموتمرات بالجامعة الجديدة، ويأتى انطلاقا من دور الجامعات في إطلاق قدرات وطاقات الشباب واكتشاف مواهبهم، فى لقاء تنافسى متعدد الأنشطة على أرض جامعة سوهاج.