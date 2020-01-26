انتهاء الاجتماع التحضيري للملتقى الصيدلي الثاني بجامعة سوهاج

اختتمت منذ قليل اللجنة المنظمة للملتقي الصيدلي الثاني، والذي تنظمه جامعة سوهاج في الفترة من 26 الي 30 يناير 2020، فعاليات الاجتماع التحضيري لوفود البعثات المشاركة، حيث تم الاعلان عن جداول المسابقات في كافة المجالات، واستعراض الخريطة الزمنية لكل مسابقة علي حدة، والوان الفرق المتنافسة، وكذلك لوائح المنظمة للالعاب المختلفة في الانشطة الرياضية، او المسابقات في الانشطة الدينية والثفافية والاجتماعية .







