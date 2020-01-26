AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انتهاء الاجتماع التحضيري للملتقى الصيدلي الثاني بجامعة سوهاج

الأحد 26/يناير/2020 - 08:33 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
Advertisements
قسم التعليم
اختتمت منذ قليل اللجنة المنظمة للملتقي الصيدلي الثاني، والذي تنظمه جامعة سوهاج في الفترة من 26 الي 30 يناير 2020، فعاليات الاجتماع التحضيري لوفود البعثات المشاركة، حيث تم الاعلان عن جداول المسابقات في كافة المجالات، واستعراض الخريطة الزمنية لكل مسابقة علي حدة، والوان الفرق المتنافسة، وكذلك لوائح المنظمة للالعاب المختلفة في الانشطة الرياضية، او المسابقات في الانشطة الدينية والثفافية والاجتماعية .


يذكر ان الملتقى الذي يشارك فيه 540 طالبا وطالبة من 10 جامعات، سوف يتم افتتاحه غدا بالمركز الدولي للموتمرات بالجامعة الجديدة، ويأتى انطلاقا من دور الجامعات في إطلاق قدرات وطاقات الشباب واكتشاف مواهبهم، فى لقاء تنافسى متعدد الأنشطة على أرض جامعة سوهاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية للملتقى الصيدلي الثاني للجامعات

جامعة سوهاج تستقبل الوفود المشاركة في الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية

بحضور 540 طالبا وطالبة.. جامعة سوهاج تستقبل الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد سحر حمدي .. مشوارها من الرقص إلى قناة «اقرأ»

أول تعليق من سامح عاشور على إعلان مرتضى منصور ترشحه نقيبا للمحامين

للوقاية من الأمراض.. خالد الجندي يكشف عن 22 كلمة تحمي من وباء كورونا

مرضى كورونا يصارعون الموت داخل مستشفى فى ووهان الصينية.. شاهد

عاجل.. نقل مباراة الزمالك ووادي دجلة إلى استاد القاهرة

غضب عارم من حكام تونس ضد عصام عبدالفتاح.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن

بـ نظارة شمس.. كندة علوش تتألق بإطلالة بسيطة على انستجرام