موجز البلد| السيسي يتسلم وسام سان جورج .. مرتضى منصور يعلن ترشحه نقيبا للمحامين .. وفاة 41 وإصابة 1300 بـ كورونا



وجاء من بين أهم الأخبار , تلقى وجاء من بين أهم الأخبار , تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، وسام "سان جورج" الألماني تقديرًا لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مصر.





لمنع انتقال الفيروس بين مواطنيها. الصين أعلنت ان هناك 41 شخصًا توفوا بسبب فيروس كورونا الجديد ، فيما أصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم، وفى الوقت ذاته تسارع السلطات الصحية فى شتى الدول

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الأمن العراقية تطلق الرصاص الحي على الطلبة المتظاهرين في محافظة كربلاء.



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