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فيديو جراف

موجز البلد| السيسي يتسلم وسام سان جورج .. مرتضى منصور يعلن ترشحه نقيبا للمحامين .. وفاة 41 وإصابة 1300 بـ كورونا

الأحد 26/يناير/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أهم الأخبار، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.

وجاء من بين أهم الأخبار , تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، وسام "سان جورج" الألماني تقديرًا لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مصر.

الصين أعلنت ان هناك 41 شخصًا توفوا بسبب فيروس كورونا الجديد، فيما أصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم، وفى الوقت ذاته تسارع السلطات الصحية فى شتى الدول لمنع انتقال الفيروس بين مواطنيها.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الأمن العراقية تطلق الرصاص الحي على الطلبة المتظاهرين في محافظة كربلاء.

ولمشاهدة أهم وأبرز الأخبار على مدار اليوم يمكنكم مشاهدة الفيديو جراف التالي ..

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