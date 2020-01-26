AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس محمد السادس.. الإسماعيلي يتأهل لنصف النهائي على حساب الاتحاد السكندري

الأحد 26/يناير/2020 - 08:08 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
Advertisements
حسن العمدة
تأهل فريق الإسماعيلي لدور نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد التعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلي.

وألغى حكم المباراة هدف لفريق الاتحاد عن طريق إسلام جمال مدافع الفريق بعد متابعة داخل منطقة الجزاء ، واستعان حكم اللقاء بتقنية الفار، وقررت إلغاء الهدف بداعي التسلل .

واعترض لاعبو الاسماعيلي على حكم المباراة فى الدقيقة 71 بعد تدخل مدافع الاتحاد علي محمد الشامي و طالبوا بركلة جزاء ، ولكن استئنف اللقاء بعدما قرر الفار بعدم احتساب ضربة جزاء .

 وفاز الدراويش  في لقاء الذهاب بهدف نظيف ، على زعيم الثغر وسط جمهور على ملعب الإسكندرية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد يفوز على الإسماعيلي 3-0 في الدوري ..فيديو

بعد الخسارة بثلاثية أمام الاتحاد السكندري.. الإسماعيلي يتفوق عربيا ويتراجع محليا

الإسماعيلي يستقر على قيد البدري في القائمة العربية

400 لـ الدراويش .. نفاد تذاكر ذهاب الاتحاد والإسماعيلي بالبطولة العربية

جماهير الإسكندرية تستقبل بعثة الإسماعيلي بحفاوة قبل موقعة غدا

لأول مرة من سنوات.. مدرجات إستاد الإسكندرية ممتلئة جماهير الإسماعيلى والاتحاد| شاهد

ترشيحاتنا

يحسن النظر ويمنع السرطان.. 5 فوائد صحية تجبرك على تناول البصل الأخضر

اعترفي بأن هناك أجمل منك.. سارة نخلة تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها.. شاهد

خالد الجندي يحذر من أخطاء يرتكبها مصلون عند قراءة الفاتحة والإخلاص

عبدالعال: ضبط رئيس الضرائب برشوة لا يعني انحراف المصلحة

قناة تذيع مباراة نهائي إفريقيا لليد بين مصر وتونس.. تعرف عليها

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

بـ حزام أخصر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن

بـ نظارة شمس.. كندة علوش تتألق بإطلالة بسيطة على انستجرام