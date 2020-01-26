كأس محمد السادس.. الإسماعيلي يتأهل لنصف النهائي على حساب الاتحاد السكندري

تأهل فريق الإسماعيلي لدور نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد التعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلي.





وألغى حكم المباراة هدف لفريق الاتحاد عن طريق إسلام جمال مدافع الفريق بعد متابعة داخل منطقة الجزاء ، واستعان حكم اللقاء بتقنية الفار، وقررت إلغاء الهدف بداعي التسلل .





واعترض لاعبو الاسماعيلي على حكم المباراة فى الدقيقة 71 بعد تدخل مدافع الاتحاد علي محمد الشامي و طالبوا بركلة جزاء ، ولكن استئنف اللقاء بعدما قرر الفار بعدم احتساب ضربة جزاء .



