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استشاري: تناول الخضروات أفضل من الفيتامين

الأحد 26/يناير/2020 - 08:32 م
تناول الخضروات أفضل
تناول الخضروات أفضل من الفيتامين
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حمزة شعيب
وجه  الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج «في الكبسولة» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، نصيحة للشباب الذين يتناولون الفيتامينات بدون سبب، قائلا:"لاتستخدم الفيتامين بدون سبب او ظهور عرض، والأفضل أن تستخدم الخضروات".


وأضاف باهر السعيد، أن «شاي الرجيم» مكون من نباتات طبيعية وهي عشب سنة، شمر، عشب هندي، وهما مكون رئيسي لأي شاي للرجيم، ويستخدم أيضا كملين للأمعاء ويخلص الجسم من السموم ولكن بالجرعات السليمة.

وأشار باهر السعيد إلى أن الجرعات المناسبة لاستعمال «شاي الرجيم» كيس واحد مرة واحدة يوميا، ويجب استخدامه تحت إشراف الطبيب المتخصص، حتى لا يصاب المريض بأي مشاكل صحية أخرى.

وأوضح باهر السعيد أن التوقف عن تناول «شاي الرجيم» بشكل مفاجئ قد يتسبب في إمساك مزمن وارتخاء في المعدة، محذرا من استخدام «شاي الرجيم» للحوامل والمرضعات أو مع الأدوية الملينة و المدرة للبول .
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