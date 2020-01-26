استشاري: تناول الخضروات أفضل من الفيتامين

وجه الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج «في الكبسولة» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، نصيحة للشباب الذين يتناولون الفيتامينات بدون سبب، قائلا:"لاتستخدم الفيتامين بدون سبب او ظهور عرض، والأفضل أن تستخدم الخضروات".









وأضاف باهر السعيد، أن «شاي الرجيم» مكون من نباتات طبيعية وهي عشب سنة، شمر، عشب هندي، وهما مكون رئيسي لأي شاي للرجيم، ويستخدم أيضا كملين للأمعاء ويخلص الجسم من السموم ولكن بالجرعات السليمة.





وأشار باهر السعيد إلى أن الجرعات المناسبة لاستعمال «شاي الرجيم» كيس واحد مرة واحدة يوميا، ويجب استخدامه تحت إشراف الطبيب المتخصص، حتى لا يصاب المريض بأي مشاكل صحية أخرى.



