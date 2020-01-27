بـ 5 جنيهات .. زيت شهير له مفعول السحر في العناية بالشعر

العلاجات الكيميائية ، والتعرض للحرارة، يمكن أن يصبح شعرك هشًا وتالفًا مع مرور الوقت، لحسن الحظ هناك طرق للمساعدة في حماية شعرك ، وقد أظهرت الأبحاث أن زيت جوز الهند قد يكون له خصائص معينة يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة شعرك حسب مانشره موقع "healthlin".





هناك طرق عديدة يمكن استخدام زيت جوز الهند بها لعلاج مشاكل الشعر، فهو يعتبر فعال في تحسين الشعر الجاف والمقصف، بالإضافة لأنه لديه القدرة على تنعيم الشعر وتكثيفه والزيادة من حيويته.





أفضل طريقة لاستخدام زيت جوزالهند للعناية بالشعر :-

· وضع زيت جوز الهند الدافئ بالتساوي على شعرك الرطب، ويمكنك تقسيم شعرك لوضع زيت جوز الهند في أقسام قابلة للتحكم.

· استخدام مقاطع الشعر للحفاظ على فروع المشبعة بعيدا عن وجهك وعينيك

· ضعي المزيد من زيت جوز الهند على الأجزاء الأكثر جفافًا من شعرك ، عادةً النهايات ، وأقل على الأجزاء الأكثر صحة من شعرك ، عادةً بالقرب من فروة الرأس

· بمجرد طلاء كل شعرك ، ضع غطاء رأس على رأسك.

· اترك القناع يجلس لمدة ساعة إلى ساعتين، بعض الناس يفضلون ترك القناع على شعرهم طوال الليل للتكييف الأعمق.

· شطف بالماء الفاتر ، والشامبو وحالة طبيعية.