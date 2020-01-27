AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 5 جنيهات.. زيت شهير له مفعول السحر في العناية بالشعر

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:30 ص
بـ 5 جنيهات .. زيت
بـ 5 جنيهات .. زيت شهير له مفعول السحر في العناية بالشعر
Advertisements
رضوى حسام

العلاجات الكيميائية ، والتعرض للحرارة، يمكن أن يصبح شعرك هشًا وتالفًا مع مرور الوقت، لحسن الحظ هناك طرق للمساعدة في حماية شعرك ، وقد أظهرت الأبحاث أن زيت جوز الهند قد يكون له خصائص معينة يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة شعرك حسب مانشره موقع "healthlin".


هناك طرق عديدة يمكن استخدام زيت جوز الهند بها لعلاج مشاكل الشعر، فهو يعتبر فعال في تحسين الشعر الجاف والمقصف، بالإضافة لأنه لديه القدرة على تنعيم الشعر وتكثيفه والزيادة من حيويته.


أفضل طريقة لاستخدام زيت جوزالهند للعناية بالشعر :-  

 

·       وضع زيت جوز الهند الدافئ بالتساوي على شعرك الرطب، ويمكنك تقسيم شعرك لوضع زيت جوز الهند في أقسام قابلة للتحكم.

·       استخدام مقاطع الشعر للحفاظ على فروع المشبعة بعيدا عن وجهك وعينيك

·       ضعي المزيد من زيت جوز الهند على الأجزاء الأكثر جفافًا من شعرك ، عادةً النهايات ، وأقل على الأجزاء الأكثر صحة من شعرك ، عادةً بالقرب من فروة الرأس

·       بمجرد طلاء كل شعرك ، ضع غطاء رأس على رأسك.

·       اترك القناع يجلس لمدة ساعة إلى ساعتين، بعض الناس يفضلون ترك القناع على شعرهم طوال الليل للتكييف الأعمق.

·       شطف بالماء الفاتر ، والشامبو وحالة طبيعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تجعل شعرك أطول وأكثر سمكا في 30 يوما

للسيدات فقط .. اكتشفي 5 استخدامات جديدة لزيت جوز الهند للعناية بالشعر

ماذا يحدث عند وضع ورق الجوافة على الشعر

نبات سحري.. سر الهنود لـ تطويل الشعر 10 سم في الشهر

بدون كوافير.. نصائح للحصول على شعر كيرلي

بيض ومايونيز .. وصفات غير متوقعة لتطويل الشعر .. تعرفي عليها

ترشيحاتنا

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن

معلومات لا تعرفها عن شعفاط .. عاصمة فلسطين في صفقة القرن

إصابة بكار والدرع.. جماهير تونس تتعدى على لاعبي منتخب مصر

الـ واتساب يوقف تطبيقه نهائيا بهواتف ملايين المستخدمين .. لهذا السبب

يحيى الفخراني خلال تكريمه بالأوبرا: رفضت جائزة أبوظبي في البداية.. وتراجعت لهذا السبب

بالفيديو .. جماهير شوروسبري تقتحم أرضية الملعب بعد التعادل مع ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن