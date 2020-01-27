البترول تستعد مبكرا لشهر رمضان.. إحلال وتجديد الخطوط الرئيسية بمحطة الوراق

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن قيامها بأعمال إحلال وتجديد للخطوط الرئيسية بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بالوراق قبل حلول شهر رمضان لمواجهة الأحمال المتزايدة خلال الشهر الفضيل.





ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة علي تأمين وصول الغاز لعملائها وضمان وسلامة مكونات الشبكة بمحافظة الجيزة، وتبلغ سعة المحطة 100 ألف متر مكعب / ساعة.





فيما تفقد المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أعمال الإحلال والتجديد بالمحطة واثنى على جهود العاملين بالإدارة العامة للمحطات من ابناء تاون جاس.