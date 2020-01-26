سفير الهند بالقاهرة يشيد بمستوى العلاقات والروابط التاريخية بين بلاده ومصر

أشاد سفير الهند بالقاهرة راهوال كواليشيرايث، بمستوى العلاقات بين بلاده ومصر، مشيرا إلى الروابط التاريخية بين حضارة البلدين.





جاء ذلك في كلمته التي ألقاها سفير الهند، اليوم الأحد، خلال الاحتفال الذي أقامته سفارة الهند بمناسبة الذكري الـ71 لعيد جمهورية الهند والذي حضره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.





وأكد السفير الهندي على التعاون المثمر بين البلدين خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن بلاده تأمل في المزيد من التنسيق والتعاون مع مصر.





وقال " إننا نحتفل اليوم بمرور أكثر من 7 عقود على استقلال الهند من الاحتلال البريطاني في عام 1947 ليكون يوم الـ26 من يناير هو يوم جمهورية الهند".





وأضاف " أن الهند كانت تعاني آنذاك من الكثير من المشكلات، ولكنها نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات والديمقراطية ونتطلع لتحقيق المزيد بفضل ما أرساه دستور البلاد".





حضر الاحتفال العديد من سفراء الدول العربية والإفريقية والأوروبية المعتمدين لدى مصر، إلى جانب ممثلين عن الحكومة ونخبة من الصحفيين والإعلاميين وأبناء الجالية الهندية بمصر.







