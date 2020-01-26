محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة الانتهاء من تسمية شوارع الغردقة

استعرض اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم ، الموقف التنفيذي لتسمية وترقيم شوارع الغردقة ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام ، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة .





في بداية الاجتماع قام مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بعرض المناطق التي تم الانتهاء من تسميتها وترقيمها بالمدينة .



