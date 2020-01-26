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محافظات

محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة الانتهاء من تسمية شوارع الغردقة

الأحد 26/يناير/2020 - 09:48 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة الانتهاء من تسمية الشوارع
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إبراهيم جادالله
استعرض اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم ، الموقف التنفيذي لتسمية وترقيم شوارع الغردقة ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام ، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة . 

في بداية الاجتماع قام مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بعرض المناطق التي تم الانتهاء من تسميتها وترقيمها بالمدينة . 

ومن جانبه شدد محافظ البحر الأحمر علي ضرورة التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية حتي يتم الانتهاء من تسمية الشوارع بالمدينة في أسرع وقت ممكن.
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