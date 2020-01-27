استعدادات مكثفة قبل انطلاق مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة .. عبد الخالق: 72 فيلما يمثلون 35 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.. والمحافظ: يضيف زخمًا فنيًا.. صور

رئيس المهرجان:

يشارك فيه 135 شابا وفتاة من أسوان ضمن أنشطة منتدى نوت

سيحضره كبار نجوم ونجمات السينما المصرية والعالمية

بمثابة حوار سينمائى بين المبدعين بمختلف قارات العالم لإبراز دور المرأة













محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء لا تزال تستقبل وتستضيف العديد من المهرجانات والفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمنتديات فى كافة المجالات وذلك بعد أن تم وضعها على الخريطة السياحية والإستثمارية منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى لأسوان كعاصمة للشباب الإفريقى .





وفى هذا الصدد يلقى " صدى البلد " الضوء على الإستعدادات الجارية حاليًا لإستضافة عاصمة الشباب الإفريقى لفعاليات النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة .





وفى أوضح السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان بأن النسخة الرابعة سوف تنطلق فى الفترة من 10 وحتى 16 فبراير القادم بمشاركة 72 فيلم يمثلون 35 دولة عربية وأفريقية وأوربية، كما يشارك فيه أيضًا 135 شابا وفتاه من أسوان ضمن أنشطة وورش عمل منتدى نوت.





وقال محمد عبد الخالق بأن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يعد بمثابة حوار سينمائى بين المبدعين بمختلف قارات العالم لإبراز دور المرأة فى المجتمع مع تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التى تواجهها حيث سيحضره كبار نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية والإفريقية والعالمية منهم النجمة الأسبانية فيكتوريا آبريل كضيفة شرف المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان يعقد سنويًا بأسوان بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة ، وبرعاية المجلس القومى للمرأة ونقابة السينمائيين.





فيما رحب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإنعقاد فعاليات المهرجان على أرض جوهرة النيل الساحرة ، مشيدًا بأن فكرة المهرجان وأهميته بإعتباره أحد أهم العلامات ونقاط الإشعاع البارزة فى الوسط الفنى والسينمائى على الساحة المحلية والدولية حيث أن تنظيم فعاليات هذا المهرجان الدولى الكبير وسط ما تتمتع به المحافظة العريقة من الثروات الطبيعية والمقومات الأثرية والسياحية المتنوعة يضيف زخمًا فنيًا وثقافيًا لسلسلة الأنشطة والجهود التنفيذية المبذولة التى تشهدها أسوان فى الفترة الحالية.





وأكد المحافظ بأنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للإبتكار والتجديد المستمر فى تنظيم الدورة الرابعة للمهرجان على التوالى بعاصمة الشباب الإفريقى وذلك إيمانًا بأهمية الأعمال السينمائية ودورها الفعال فى مد جسور التواصل وتبادل الثقافات بين مختلف شعوب العالم، بالإضافة إلى الدعاية والترويج السياحى للمقومات التي تنفرد بها أسوان، كاشفًا أن ذلك يتواكب مع سعى المحافظة المتواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية للتسويق السياحى لهذه البقعة الساحرة لتكون من أجمل المشاتى والمقاصد العالمية على خريطة السياحة الدولية ولإعلاء إسم أسوان عاليًا فى سماء الفن والإعلام.





بينما قال محمد أبو العلا منسق المهرجان، إن الإدارة اختارت 4 أفلام بهدف المشاركة فى مسابقة الفيلم المصري، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، حيث سيتنافس على جائزة نوت لأفضل فيلم مصري يعبر عن قضايا المرأة وقيمتها 50 ألف جنيه مصري مقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية أفلام "بعلم الوصول"، الذي سيعرض في حفل الافتتاح ويمثل مصر في مسابقة الأفلام الطويلة، و"إحكيلي" و"لما بنتولد" و"تأتون من بعيد".. وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري كلا من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان .









كما أكدت إدارة المهرجان أنها حرصت على اختيار أفلام مهمة للمشاركة في مسابقة الفيلم المصري، وتتنوع ما بين الروائي والتسجيلي، وتحمل بصمة مخرجين من أجيال مختلفة، موضحة أن مسابقة الفيلم المصري لا تنطبق عليها لوائح المسابقة الدولية سواء للأفلام الطويلة أو القصيرة التي تنص على أن يكون الفيلم المشارك يعرض للمرة الأولى في مصر، حيث سبق عرض ثلاثة أفلام مشاركة في المسابقة بمهرجانات مصرية أخرى وتم عرض فليمين منهم في دور العرض.





ويعد فيلم "بعلم الوصول" التجربة الأولى للمخرج هشام صقر، الذي يشارك أيضًا في إنتاج الفيلم مع محمد حفظي. وتدور أحداث الفيلم حول هالة التي يتعين عليها مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد حبس زوجها، فتحاول أن تستمد قوتها من داخلها لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة.

وتدور أحداث الفيلم التسجيلي "إحكيلي" سيناريو وإخراج ماريان خوري وإنتاج أفلام مصر العالمية، من خلال أم وابنتها تستكشفان معًا المسارات المختلفة لنساء أربعة أجيال من عائلتهما، العائلة المصرية ذات الأصول الشامية التي اعتادت على مزج الحياة بالسينما، أما الفيلم الروائي "لما بنتولد"، إخراج تامر عزت، سيناريو نادين شمس، وإنتاج معتز عبد الوهاب وتامر عزت، وبطولة عمرو عابد، ابتهال الصريطي، فيعرض ثلاث قصص منفصلة عن ثلاث شخصيات مختلفة تواجه تحديات شخصية بسبب القيود التي لم يختاروها، وعلى الرغم من اختلاف الطبقات االجتماعية ، يبدو أن الشخصيات الثلاثة لها مسارات متشابهة، وتتشابك القصص من خلال الأغاني التي تصف الصراع الداخلي للشخصيات.





ويروي الفيلم التسجيلي "تأتون من بعيد" سيناريو وإخراج أمل رمسيس، إنتاج كلاكيت عربي، قصة غير عادية لعائلة فلسطينية تفرقت بسبب العديد من الاضطرابات التي استمرت في القرن الماضي كما لو كان القرن العشرين قد لُخص في حياة أسرة واحدة، من الحرب الأهلية الإسبانية التي قاتل فيها الأب ضد فرانكو، إلى الحرب العالمية الثانية، والنكبة، والحرب الأهلية اللبنانية .





ويعرض مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 3 أفلام حصلت مجتمعة على 4 ترشيحات للأوسكار، إذ يعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة فيلم "Honeyland" (أرض العسل) في عرضه الأول في أفريقيا، وهو من إخراج تمارا كوتيفيسكا وليبومير ستيفانوف، والفيلم مرشح للأوسكار في فئتين هما، أفضل فيلم تسجيلي طويل وأفضل فيلم دولي، وهي المرة الأولى في تاريخ الأوسكار التي يترشح فيها فيلم واحد لهاتين الجائزتين، والعرض الأول للفيلم كان في مهرجان صندانس في العام الماضي، حيث حصد ثلاث جوائز من بينها جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مسابقة سينما العالم.



