الصيادلة.. تطالب بسرعة تكليف دفعة 2018

قال الدكتور سعيد شمعة ، نقيب صيادلة الدقهلية، إن استمرار تكليف الصيادلة ضرورى وحق لخريجي كلية الصيدلة و إضافة للفريق الطبي ككل من خلال أداء الصيادلة داخل منظومة الصحة.









وأكد شمعة، في تصريحات لصدى البلد، أنه يمكن استغلال أعداد الصيادلة الموجودة على أكمل وجه، من خلال تفعيل تخصصات الصيدلة الإكلينيكية و تطور أداء صيدلة المستشفيات.





وأضاف نقيب الدقهلية، أنه ربما تظهر الحاجة إلى المزيد من الصيادلة.









وأفاد شمعة، أنه في حال الرغبة في إلغاء التكليف يجب أن يكون هذا على الدفعات الجديدة التي يتم قبولها في كليات الصيدلة عند تقديم أوراقهم في التنسيق بعد اتمام الثانوية العامة و يكون القرار معلوما و مطبقا عليهم.





وأوضح نقيب صيادلة الدقهلية، أنه ليس من العدل أن نفاجئ الخريجين بأن تكليفهم قد تم إلغاؤه.



