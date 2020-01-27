264 مليون دولار.. حجم واردات مصر من الشاي والبن والتوابل من كينيا

أكد تقرير لجهاز التمثيل التجارى ان حجم واردات مصر من منتجات البن والشاى والبهارات والتوابل (غير البترولية) من كينيا تسجل 264 مليون دولار من إجمالى الواردات البالغة 286 مليون دولار خلال العام 2018.





وأشار إلى أن القائمة شملت أيضًا الفواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل، وقشور حمضيات وقشور بطيخ وشمام بنحو 3 ملايين دولار، ولفت إلى أن واردات الألياف النسيجية النباتية وخيوط من ورق وأقمشة ومنسوجات سجلت 2 مليون دولار.





يشار إلى أن إجمالى الواردات المصرية من كينيا سجل 288.28 مليون دولار خلال 2018 مقابل 263.41 مليون دولار خلال 2017، وسجل حجم التبادل التجارى 640.6 مليون دولار خلال 2018.





وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا إلى 2 مليار و310 ملايين دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و640 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 41%.





وحققت الصادرات المصرية لدول الكوميسا نموًا كبيرًا، بلغت مليارا و520 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل مليار و130 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34.5%.





كما ارتفعت الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا خلال العام الماضي، بلغت 792 مليون دولار مقابل 505 ملايين دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 56.8%، كما سجل الميزان التجاري فائضًا لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنةً بعام 2017.