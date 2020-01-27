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اكتشفي بنفسك .. 3 وصفات رائعة للموز للعناية بالشعر

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:31 ص
اكتشفي بنفسك .. 3
اكتشفي بنفسك .. 3 وصفات رائعة للموز للعناية بالشعر
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رضوى حسام

يعد الموز من اكثر الفواكهة اللذيذة التي يفضلها العديد من الاشخاص،كما انه غني بالعديد من العناصرالغذائية المفيدة لصحة الجسم، لكنما لا يعرفه البعض هو فوائد الموز الجمالية خاصة في العناية بالشعر، إليكِ ابرز الفوائد حسب مانشره موقع"health line  "  


  •  الموز يمنح التغذية المكثفه والتألق للشعر، قومي بهرس موزة  وأضيفي ملعقة واحدة من اللبن إليها وضعي هذا الخليط بالتساوي على شعرك، اتركه لمدة ساعة واحدة، اتبعي هذا العلاج بانتظام لمدة شهر.

  •  يعتبر الموز فعال لعلاج تلف الشعر، لذلك قومي بمزج موزة ناضجة مع حليب جوز الهند في وعاء، اخلطي المكونات وتبقيها على شعرك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه، يمكنك إضافة عصير عنب الثعلب الهندي إلى المزيج حسب الرغبة.

  • وللحصول على شعر مشرق استخدمي الموز مع زيت عباد الشمس وعصير الليمون، قومي بهرس موزة ناضجة حتى تصبح ناعمه أضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت عباد الشمس و نصف ملعقة من عصير الليمون الطازج،وضعي العجينة على شعرك من الجذور حتى أطراف شعرك، ثم قومي بتغطية الشعر بمساعدة منشفة لمدة  15-20 دقيقة، وإغسلي شعرك بالماء الدافئ ويشطف جيدا لتخلص من بقايا الموز.

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