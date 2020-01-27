اكتشفي بنفسك .. 3 وصفات رائعة للموز للعناية بالشعر

يعد الموز من اكثر الفواكهة اللذيذة التي يفضلها العديد من الاشخاص،كما انه غني بالعديد من العناصرالغذائية المفيدة لصحة الجسم، لكنما لا يعرفه البعض هو فوائد الموز الجمالية خاصة في العناية بالشعر، إليكِ ابرز الفوائد حسب مانشره موقع"health line "





الموز يمنح التغذية المكثفه والتألق للشعر، قومي بهرس موزة وأضيفي ملعقة واحدة من اللبن إليها وضعي هذا الخليط بالتساوي على شعرك، اتركه لمدة ساعة واحدة، اتبعي هذا العلاج بانتظام لمدة شهر.





يعتبر الموز فعال لعلاج تلف الشعر، لذلك قومي بمزج موزة ناضجة مع حليب جوز الهند في وعاء، اخلطي المكونات وتبقيها على شعرك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه، يمكنك إضافة عصير عنب الثعلب الهندي إلى المزيج حسب الرغبة.



