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رياضة

تعليق الرئيس الإقليمي للأولمبياد على افتتاح أول ألعاب إفريقية للخاص

الأحد 26/يناير/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
أعرب المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الأقليمي للأولمبياد الخاص، عن سعادته الكبيرة للمشاركة في افتتاح أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص، التي تقام في مصر خلال الوقت الحالي. 

وقال "عبدالوهاب" خلال حفل الافتتاح الذي اقيم اليوم على ملعب الدفاع الجوي، أن مصر دائما تفتح زراعيها للدول الأفريقية من أجل تنظيم كافة البطولات، في ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد الأفريقي.  

وأكمل الجميع يعمل من أجل إظهار البطولة في أبهى صورة، وخروجها بالشكل اللاق بمصر التي ترحب دائما بالدول الأفريقية، خاصة وأن ذوي الهمم لديهم حقوق ولابد من مساندة الجميع لإنجاح هذه البطولة. 

ووجه الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والدكتورة نيفين قباج، على مساندتهم والدعم الكبير من أجل خروج البطولة في أبهى صورة، خاصة وأنها تقام على أرض مصر.

وأبدت نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعي عن اعتزازها الكبير بالمشاركة في هذا الحفل وهذه البطولة التي تعد واجب وطني على الجميع.

وقالت خلال افتتاح البطولة أنه لابد من دمج أصحاب الهمم بالأصحاء ومعملاتهم بالصورة التي تليق بهم لأنهم أبطال قادرون على العطاء وتحقيق البطولات مثل الأبطال الأولمبيين.

وشدد على ضرورة دعمهم وتقديم كافة احتياجاتهم لتمثيل مصر بصورة مشرفة ورفع علمها في جميع المحافل الدولية، ونحن جميعا خلفهم دائما.
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