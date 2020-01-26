تعليق الرئيس الإقليمي للأولمبياد على افتتاح أول ألعاب إفريقية للخاص

وأبدت نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعي عن اعتزازها الكبير بالمشاركة في هذا الحفل وهذه البطولة التي تعد واجب وطني على الجميع.





وقالت خلال افتتاح البطولة أنه لابد من دمج أصحاب الهمم بالأصحاء ومعملاتهم بالصورة التي تليق بهم لأنهم أبطال قادرون على العطاء وتحقيق البطولات مثل الأبطال الأولمبيين.





وشدد على ضرورة دعمهم وتقديم كافة احتياجاتهم لتمثيل مصر بصورة مشرفة ورفع علمها في جميع المحافل الدولية، ونحن جميعا خلفهم دائما.