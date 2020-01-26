أحمد موسى: قيادات جماعة الإخوان الإرهابية يعيشون في ثراء وعملاؤهم يتسولون

قال الإعلامى أحمد موسى، إن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية يعيشون فى ثراء بينما عملائهم يتسولون.





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" كل القنوات الإخوانية حدثت لها صدمة وموت سريرى، بعد فشل الدعوات للتظاهر وإغلاق المقاول الهارب محمد على، لصفحته على الفيسبوك واعتزاله الحياة السياسية".









وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، أن "جميع القنوات الإخوانية انقلبت على الهلفوت محمد على"، مضيفًا: "الإخوان سيفضحونه لأنه أعطاهم بعضًا من الأمان وركبهم الهوا".





وأشار موسى إلى أن جميع القنوات الإخوانية انقلبت على الهلفوت محمد على، مضيفًا: "الإخوان سيفضحونه لأنه أعطاهم بعضًا من الأمان وركبهم الهوا".





وطالب موسى بضرورة الكشف على الهارب محمد على، نفسيًا وعلقيًا، مؤكدا أنه فاشل فى حياته ولم ينجح فى الفن، مضيفًا: "محمد على أعطى الإخوان الأمان، والإخوان هيشلحوه".



