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توك شو

أحمد موسى: قنوات الإخوان باعت محمد علي وقررت فضحه .. شاهد

الأحد 26/يناير/2020 - 09:31 م
محمد علي
محمد علي
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حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن "جميع القنوات الإخوانية انقلبت على الهلفوت محمد على"، مضيفًا: "الإخوان سيفضحونه لأنه أعطاهم بعضًا من الأمان وركبهم الهوا".

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" كل القنوات الإخوانية حدثت لها صدمة وموت سريرى، بعد فشل الدعوات للتظاهر وإغلاق المقاول الهارب محمد على، لصفحته على الفيسبوك واعتزاله الحياة السياسية".

وأشار موسى إلى أن جميع القنوات الإخوانية انقلبت على الهلفوت محمد على، مضيفًا: "الإخوان سيفضحونه لأنه أعطاهم بعضًا من الأمان وركبهم الهوا".


وطالب موسى بضرورة الكشف على الهارب محمد على، نفسيًا وعلقيًا، مؤكدا أنه فاشل فى حياته ولم ينجح فى الفن، مضيفًا: "محمد على أعطى الإخوان الأمان، والإخوان هيشلحوه".

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